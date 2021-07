Ana Porras nos habla de "Vacíos y otras taras"

Es el primer libro de relatos de la escritora Ana Porras. Con él comienza su carrera literaria tras veinte años dedicada al periodismo. Vacíos y otras taras reúne veintitrés relatos protagonizados por mujeres. Muestra sin filtros la fotografía de una generación que sigue buscando su identidad confrontando creencias heredadas, lo que se espera de ellas y lo que realmente son. Apelando a las emociones, un lenguaje universal, la autora nos pone de frente a las luces y las sombras de nuestra propia existencia.

"Hay algo que nos recuerda que tenemos más en común de lo que juzgamos a simple vista: las emociones. Son universales, no entienden de idiomas, de razas, de nivel económico o de culturas, aunque sí de cómo las gestionamos. En esencia, el dolor, la alegría, la esperanza, la frustración o el miedo, sin entrar en la intensidad, siempre visten con los mismos ropajes", asegura Ana Porras.

El libro narra la historia de mujeres en momentos puntuales en los que se enfrentan a situaciones más o menos cotidianas: una ruptura sentimental, una infidelidad, el desamor, un trabajo aburrido, la maternidad, el Alzheimer, el cáncer o llenar los vacíos que llevamos dentro de sueños incumplidos, de metas que no hemos alcanzado, de frustraciones y miedos.

Muchos de los cuentos están inspirados en experiencias reales a los que la autora suma dosis de imaginación y ficción. El resultado es una visión muy realista y con gran carga de intimidad que deja un sabor agridulce en el lector

y que sirve de espejo de sus propias carencias.

"Vacíos y otras taras es el reflejo de algunas de mis obsesiones, mis neurosis, de esas preguntas que me hago y de sus respuestas. Es un retorcer la realidad mientras mudo la piel de serpiente, mientras me pincho con una rosa que me engañó con su aroma o con la que me dejé engañar porque antes de tocarla ya sabía que iba a pincharme. Es asomarme a mis precipicios y saltar sin red. Tener que caer una vez más para reparar en que estoy viva".

El libro está escrito en una narrativa sin condimentos que sumerge a los lectores en las luces y las sombras del alma femenina.