Amù Beach Club consolida su propuesta para convertirse en el ‘place to be’ del verano costasoleño

La primera de ellas es la incorporación de João Silva como nuevo Chef Ejecutivo del resort. Tras su paso por algunas de las cocinas más prestigiosas de Europa, el chef lidera una renovada visión gastronómica basada en el producto local, la estacionalidad y una interpretación contemporánea de la cocina mediterránea.

A esta apuesta culinaria se suma “Seafood Night”, la nueva experiencia gastronómica que, a partir del 25 de julio, transformará cada viernes por la noche en una celebración del Mediterráneo. La propuesta sustituirá el servicio habitual de cena por un completo buffet con estaciones de marisco donde no faltarán ostras, conchas finas, gamba blanca, langostinos o tartar de atún, además de otras especialidades y cocina en vivo con arroces de distintos tipos.

Estas novedades se integran en una experiencia que va mucho más allá de la gastronomía. Con vistas privilegiadas al Mediterráneo, una cuidada propuesta de mixología y una programación musical que acompaña la jornada, Amù Beach Club se posiciona como uno de los grandes hotspots del verano marbellí, donde disfrutar frente al mar.