IA agéntica, soberanía tecnológica y la carrera con China: las claves del nuevo orden mundial

DES – Digital Enterprise Show 2026, el mayor evento de IA en Europa, sigue analizando la realidad de la IA y su impacto en los negocios, hasta mañana en Málaga. Durante las dos primeras jornadas, en sus escenarios han pasado gurús tecnológicos mundiales que han detallado los próximos pasos de la tecnología para que tenga un efecto real en la competitividad de las organizaciones.

Una de las voces referentes ha sido la de Yongdong Wang, vicepresidente corporativo de Microsoft y presidente del Grupo de I+D de Asia-Pacífico, que ha analizado cómo la IA está en una nueva etapa marcada por los agentes inteligentes, la reducción de costes y la aceleración de su adopción empresarial. “Si miramos los grandes avances de la sociedad, hemos llegado a la IA agéntica”, ha señalado, recordando que ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios en solo dos meses.

Wang ha destacado que, en este sentido, la evolución de la IA solo será efectiva si las compañías refuerzan la gestión del dato, la infraestructura y la gobernanza. “Para los negocios, el dato es el activo más importante que pueden tener”, ha afirmado, subrayando la necesidad de utilizar correctamente la información para aportar más valor a copilotos y agentes inteligentes. También ha puesto el foco en la importancia de escalar la IA de forma segura, tanto en el edge como en la nube, y ha advertido que “los agentes necesitan su propia identidad y controles de acceso”.

La intervención también ha abordado el nuevo mapa global de la IA, marcado por el liderazgo asiático. Según Wang, China cuenta con un ecosistema “integral, eficiente en costes, de escala masiva, con experimentación constante y una gran concentración de talento”, mientras que Europa afronta retos vinculados a la regulación, la inversión, la capacidad de cómputo y la fragmentación del ecosistema. No obstante, ha defendido que las empresas europeas tienen grandes oportunidades si apuestan por la IA vertical, refuerzan las alianzas B2B entre Asia y Europa y sitúan la confianza y la gobernanza como activos estratégicos.

Puentes digitales para forjar el futuro de la transformación tecnológica

La cooperación entre China, país invitado este año en DES, y España puede fortalecer sus vínculos a través de proyectos conjuntos, inversiones y alianzas público-privadas vinculadas a la digitalización y la innovación. Carme Artigas, referente internacional en el ámbito de la IA, ha subrayado el papel estratégico de España en esta relación, al ser uno de los países europeos con mayor intercambio comercial con China y un mercado que el gigante asiático percibe como “un gran banco de pruebas”.

Según Artigas, “la conversación bilateral está evolucionando desde el comercio tradicional hacia una reflexión más profunda sobre quién está construyendo la base digital y cómo pueden articularse alianzas que conviertan a ambos países en socios para acelerar la transformación digital”. Por su parte, Margaret Chen, avalada por el Gobierno chino como una de las 100 personas con más impacto en el exterior, ha recordado que la nación ha desarrollado sus capacidades tecnológicas a gran velocidad y que Europa debe entender que “la rapidez es clave”.

El debate también ha puesto el foco en la relación entre regulación e innovación. Artigas ha defendido que “el caso chino demuestra que ambas dimensiones no son incompatibles, ya que el país cuenta con una regulación estricta en IA sin que ello haya frenado su avance”. A su juicio, Europa no debe aspirar a que todos los actores regulen de la misma forma, pero sí puede aprender de la capacidad china para aplicar la IA. No obstante, ha reclamado mayor transparencia y reciprocidad, especialmente en la creación de centros de I+D en Europa.

Esta visión de una IA más aplicada, escalable y basada en la confianza también ha estado presente en la intervención de Fred Sun, director general en Europa de Tencent Cloud, que ha analizado la nueva fase en la que las organizaciones deben pasar de los proyectos piloto a una implantación real. “La IA ha ido más allá de la experimentación”, ha señalado, destacando que la llegada de la IA agéntica está llevando a las empresas a comprender el verdadero potencial de esta tecnología. Para el directivo, el reto ya no consiste en probar cada solución que aparece en el mercado, sino en elegir aquellas capacidades que mejor encajan con las necesidades concretas de cada organización.

La nueva carrera por una IA ética y competitiva

Este miércoles, DES 2026 ha vuelto a poner en valor la importancia de la soberanía digital europea y de construir un modelo propio basado en la innovación responsable. En este sentido, Stefaan Verhulst, académico en la Universidad de Nueva York especializado en el uso de datos, ha advertido de que “en Europa existe una dependencia de la tecnología, y esto puede ser dañino”. Por ello, ha defendido la necesidad de “reducir esa dependencia” y de ampliar el concepto de soberanía digital para que no se limite a la infraestructura o la regulación, sino que incorpore también personas, datos y capacidad de acción colectiva.

Igualmente, Verhulst ha incidido en que Europa necesita generar mayor influencia a través de la colaboración entre potencias medias, la creación de espacios comunes de datos y una “licencia social” que legitime el desarrollo tecnológico éticamente.

IA en primera línea: de la respuesta a la preparación

La inteligencia artificial destaca por su capacidad para transformar la acción humanitaria y pasar de un modelo reactivo ante las crisis a otro basado en la preparación. Sobre ello, Trevor Monroe, Senior Program Manager del Banco Mundial, ha subrayado que “la IA puede desempeñar un papel enorme”, aunque ha recordado que “las acciones que deben tomarse requieren decisión humana”.

Por su parte, Vicente Botti, director de VRAIN, ha compartido la experiencia del instituto en el diseño de una solución para situaciones de crisis. “Hemos desarrollado una plataforma para emergencias climáticas que incluye dos gemelos digitales: uno relativo a la zona de Valencia y otro sobre el área donde tuvo lugar la DANA”. Botti ha destacado que la IA permite “simular ciudades, posicionar los recursos allí donde se prevé el impacto o utilizar cámaras inteligentes para detectar la lluvia”, aunque ha advertido de que “es muy importante que no tengamos silos de datos”. Monroe ha añadido que países como Estonia, Arabia Saudí o España ya están utilizando estos datos para “producir estadísticas, donde los países aprenden unos de otros”.