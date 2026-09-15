Los adolescentes malagueños vuelven a las aulas con un objetivo: “farmear aura” en este curso

La vuelta al cole ya está en marcha para los adolescentes malagueños. A lo largo de toda esta mañana, las aulas de los institutos de la provincia se han ido llenando progresivamente después de las vacaciones de verano.

Reencuentros con amigos, nuevos profesores, primeros nervios y muchas expectativas han marcado esta jornada de regreso a la rutina. También hay espacio para el humor y para la particular jerga de los más jóvenes: entre sus propósitos para este curso, algunos aseguran que vienen dispuestos a “farmear aura”.

Más allá de las bromas, el inicio de las clases supone también el comienzo de un nuevo camino lleno de retos y oportunidades. Un curso en el que los estudiantes tendrán por delante exámenes, aprendizajes y experiencias, pero también la oportunidad de acercarse un poco más a sus sueños.