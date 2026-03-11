Se acerca la Semana Santa y el Centro Comercial Rosaleda la celebra apostando por el arte, la tradición y la participación ciudadana

Centro Comercial Rosaleda convierte sus instalaciones en punto de encuentro cultural con el certamen creativo “Pasión en Cartel” y una exposición exclusiva de tronos en miniatura del artista malagueño Alejandro Sánchez.

La iniciativa invita al talento local a reinterpretar la Pasión de Málaga a través de distintas disciplinas artísticas, dando lugar a una exposición abierta al público y a la futura imagen de la Guía Cofrade 2027. Una propuesta cultural que refuerza el compromiso de Rosaleda con las tradiciones malagueñas y su apoyo a la creatividad emergente.

Además, el centro anuncia aperturas especiales durante los principales días festivos de Semana Santa, facilitando el ocio y las compras tanto a malagueños como a visitantes.