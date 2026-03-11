Semana Santa

Se acerca la Semana Santa y el Centro Comercial Rosaleda la celebra apostando por el arte, la tradición y la participación ciudadana

Una propuesta cultural que refuerza el compromiso de Rosaleda con las tradiciones malagueñas y su apoyo a la creatividad emergente

Redacción

Málaga |

Se acerca la Semana Santa y el Centro Comercial Rosaleda la celebra apostando por el arte, la tradición y la participación ciudadana
Se acerca la Semana Santa y el Centro Comercial Rosaleda la celebra apostando por el arte, la tradición y la participación ciudadana | Centro Comercial Rosaleda

Centro Comercial Rosaleda convierte sus instalaciones en punto de encuentro cultural con el certamen creativo “Pasión en Cartel” y una exposición exclusiva de tronos en miniatura del artista malagueño Alejandro Sánchez.

La iniciativa invita al talento local a reinterpretar la Pasión de Málaga a través de distintas disciplinas artísticas, dando lugar a una exposición abierta al público y a la futura imagen de la Guía Cofrade 2027. Una propuesta cultural que refuerza el compromiso de Rosaleda con las tradiciones malagueñas y su apoyo a la creatividad emergente.

Además, el centro anuncia aperturas especiales durante los principales días festivos de Semana Santa, facilitando el ocio y las compras tanto a malagueños como a visitantes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer