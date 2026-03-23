5.800 alumnos de Andalucía se suman mañana al concurso Canguro Matemático 2026 

La convocatoria, organizada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), se desarrolla en 14 comunidades autónomas y mantiene a Andalucía, Castilla y León y Galicia como las regiones con mayor número de inscritos.

Las pruebas, adaptadas a cada nivel educativo —desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato—, consisten en 30 problemas de respuesta múltiple que los participantes deben resolver en 75 minutos, con un nivel de dificultad progresivo.

Inclusión educativa

Además, el concurso contempla medidas de inclusión educativa. En aquellos casos en los que los centros lo solicitan, la organización adapta las pruebas para facilitar la participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, garantizando así la igualdad de oportunidades y el acceso a la actividad en condiciones equitativas.

Más allá de la competición, el objetivo del certamen es fomentar el interés por las matemáticas entre todo el alumnado. Para Agustín Carrillo de Albornoz, secretario general de la FESPM y coordinador de Canguro Matemático 2026, “Esta jornada se plantea como una experiencia abierta y participativa, concebida para que cualquier estudiante pueda disfrutar del reto independientemente de su nivel”.

El concurso mantiene además su carácter internacional: se estima que más de cien millones de alumnos de distintos países realizarán la prueba de manera simultánea, enfrentándose a los mismos problemas en una auténtica cita global con las matemáticas.

Como novedad consolidada, el Canguro Matemático seguirá contando con una convocatoria experimental dirigida a estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria, en la que participan 98 centros educativos.

Listado de centros participantes:

https://canguromat.es/centros-participantes/