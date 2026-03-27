19 Hermandades recorrerán las calles de Vélez-Málaga

La Semana Santa de Vélez-Málaga comienza este Domingo de Ramos y se prolonga hasta el Domingo de Resurrección con desfiles procesionales todos los días de sus 19 hermandades excepto el Lunes Santo.

Como bien se describe por parte de la Agrupación de Cofradías de Vélez-Málaga, “las Cofradías en la localidad nacen con la introducción de la Religión Cristiana por parte de los Reyes Católicos en estas tierras, y que tanto arraigo tomaron, siendo sus principales impulsores los Frailes Franciscanos, que desde el primer momento, dieron facilidades a las personas interesadas en formas estas Hermandades dentro de sus templos, que en un inicio, en su gran mayoría, estaban ligadas a un gremio o profesión”.

Esta celebración está considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía desde el año 2001.