Mañana se inaugura en Málaga el XXV Congreso Nacional de Técnicos de Enfermería

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá, desde mañana y hasta el día 29 de mayo, el XXXV Congreso Nacional para Técnicos de Enfermería (TCE), organizado por la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE) y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) con el epígrafe general Intervención del Técnico al paciente en cuidados críticos y urgencias.

Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad inaugurará oficialmente el acto a las 12:15 de la mañana junto a Carlos Bautista Ojeda, delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga; Mª. Dolores Martínez, presidenta de FAE y secretaria general de SAE y Vanessa Robledo, secretaria provincial de SAE en Málaga.

La celebración de esta edición del Congreso se extenderá durante tres jornadas, en las en torno a los 600 congresistas inscritos, tendrán la oportunidad de debatir y trabajar en torno al cuidado de los técnicos con los pacientes en cuidados críticos y urgencias.

La atención al paciente crítico en las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencias requiere una asistencia altamente especializada, coordinada y centrada en la seguridad del paciente. A lo largo de las distintas ponencias y comunicaciones recogidas en este congreso, se pondrá de manifiesto que el Técnico de Enfermería constituye una figura esencial dentro del equipo multidisciplinar, desempeñando un papel clave tanto en los cuidados técnicos como en la humanización de la asistencia.

El programa científico contará con más de una treintena de ponencias. Además, la participación de los profesionales ha estado abierta a la presentación de los pósters, de los cuales se expondrán en el congreso cerca de 200 trabajos en esta modalidad. El Comité Científico decidirá, finalizadas las tres jornadas científicas, qué trabajos son merecedores de los premios a la mejor comunicación y al mejor póster que se entregarán durante la cena de clausura de este congreso.

El Comité Científico ha subrayado el alto nivel científico y la gran variedad de aspectos específicos que recogen los trabajos presentados por los Técnicos de Enfermería de toda España, recalcando que la calidad de las ponencias y trabajos presentados ha sido excepcional. Las intervenciones seleccionadas no solo son un exponente del nivel de calidad mencionado, sino también muestra del futuro y de la preparación de los Técnicos de Enfermería.

Entre los objetivos básicos de este encuentro destaca proporcionar a los participantes un foro de encuentro y debate donde intercambiar y aportar experiencias profesionales en el cuidado en el área de urgencias en aras a contribuir a la mejora de la calidad asistencial. Además, se pretende que los asistentes actualicen sus conocimientos en la actuación de los equipos de emergencia extrahospitalaria y su valioso trabajo fuera del hospital.

“Todo ello, contribuirá a que los Técnicos de Enfermería que se han inscrito en este congreso reciban una visión actual, precisa y completa sobre todos los factores que inciden en una atención integral y de calidad en las urgencias”, finaliza Dolores Martínez.

“La formación es la única manera de seguir avanzando, por ello desde FAE siempre hemos apostado por actuaciones que permitan a los Técnicos de Enfermería evolucionar y mantener unos conocimientos adaptados a la realidad sanitaria y asistencial del Sistema Nacional de Salud”, explica Mª. Dolores Martínez, presidenta de FAE y secretaria general de SAE.