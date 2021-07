Málaga, por debajo de la tasa del millar de contagios, salva la aplicación del toque de queda

*La ciudad de Málaga salva el match-ball al bajar de la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 dias.

En concreto la tasa se sitúa en 977,9 de 1.006,1 que se registraron ayer. En este sentido, la ciudad evita el toque de queda de 2 a 7 de la mañana previsto por la Junta de Andalucía para los municipios de más de 5.000 habitantes que superen la tasa de 1.000 contagios el día de la reunión de la Comisión Técnica Provincial, celebrada ayer, siempre que lo autorice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No han salvado esta situación los municipios de Marbella y Estepona con tasas de 1.26 y 1.038, respectivamente, a los que se les ha impuesto dicha medida de restricción de movilidad. Dichas medidas no entrarán en vigor hasta que no emita ratificación el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por último, todos los distritos sanitarios de la provincia se mantienen en nivel 3.

La tasa de contagios en la provincia asciende a 855,2 de 811,1.

Faraján alcanza una tasa de 7.297 casos con una población de 250 habitantes.

Por encima de la tasa de 1.000 están además de Marbella y Estepona; los municipios de Benaoján, Jubrique, Fuente de Piedra, Sayalonga, Alcaucín y Villanueva de la Concepción.

Con una tasa de incidencia superior a 500 se encuentran 45 municipios.

Datos coronavirus

Confirmados 860 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 53 hospitalizaciones, 5 ingreso en UCI (467 personas hospitalizadas, y 74 en UCI), 4 fallecidos, el total es de 17.13; y el número de curados asciende a 635.

Proceso de vacunación

Se han inoculado un total de 1.895.622 dosis. Además, 1.051.177 personas tienen al menos una dosis y 906.836 disponen ya de la pauta completa.

*El Partido Socialista, denuncia el colapso de la sanidad pública en la provincia de Málaga.

Los socialistas aseguran que los centros hospitalarios de la provincia, especialmente el hospital Costa del Sol de Marbella, están saturados a tenor de la evolución al alza de los ingresos por coronavirus y la falta de personal sanitario.