Itinerario y Novedades del Domingo de Resurrección en Málaga

DOMINGO RESURRECCIÓN

Resucitado

NOMBRE 'POPULAR': Resucitado

SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Julián

NOMBRE COMPLETO: Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de Los Cielos

ICONOGRAFÍA: El Resucitado es obra del escultor José Capuz. La Virgen de los Cielos es una talla realizada por Luís Álvarez Duarte.

MÚSICA (acompañamiento musical): Banda de Cornetas y Tambores Lágrimas de Dolores de Churriana (Málaga) junto al Santísimo Cristo Resucitado, y la Banda de Música Ntra. Sra. de La Paz (Málaga) en el cortejo de María Santísima Reina de los Cielos.

ESTRENOS:

- Juego de Ciriales del Santísimo Cristo Resucitado bajo diseño de Fernando Prini Betes y ejecutado por el taller de Emilio Méndez.

- Incensarios y Navetas ambas secciones Cristobal Martos.

- Bastones cortos cargos Cristobal Martos.

- Túnicas de Hdt nuevas.

- Arreglos en el trono de Mª Stma. Reina de los Cielos.

AÑO FUNDACIÓN:

1921