Itinerario y Novedades del Domingo de Resurrección en Málaga

DOMINGO RESURRECCIÓN
Resucitado
NOMBRE 'POPULAR': Resucitado
SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Julián
NOMBRE COMPLETO: Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de Los Cielos
ICONOGRAFÍA: El Resucitado es obra del escultor José Capuz. La Virgen de los Cielos es una talla realizada por Luís Álvarez Duarte.
MÚSICA (acompañamiento musical): Banda de Cornetas y Tambores Lágrimas de Dolores de Churriana (Málaga) junto al Santísimo Cristo Resucitado, y la Banda de Música Ntra. Sra. de La Paz (Málaga) en el cortejo de María Santísima Reina de los Cielos.
ESTRENOS:
- Juego de Ciriales del Santísimo Cristo Resucitado bajo diseño de Fernando Prini Betes y ejecutado por el taller de Emilio Méndez.
- Incensarios y Navetas ambas secciones Cristobal Martos.
- Bastones cortos cargos Cristobal Martos.
- Túnicas de Hdt nuevas.
- Arreglos en el trono de Mª Stma. Reina de los Cielos.
AÑO FUNDACIÓN:
1921