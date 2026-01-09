Cartel de la Semana Santa de Málaga 2026: un juego tridimensional con la Soledad de Mena como protagonista

La cuenta atrás hacia la Semana Santa de Málaga de 2026 arrancó oficialmente en la tarde de hoy, jueves 8 de enero, con la presentación del cartel oficial en el Cine Albéniz. A las 20:00 horas, el histórico cine del centro de la ciudad se llenó de autoridades, cofrades y representantes del mundo social y cultural para asistir al descubrimiento de la obra realizada por el artista veleño Martín España, en un acto patrocinado un año más por Fundación Unicaja.

El acto se abrió con la intervención del presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, que enmarcó la obra presentada dentro de la larga tradición cartelística de la Semana Santa malagueña, desde aquel primer cartel de 1921 hasta el de este año. Subrayó cómo el cartel ha evolucionado técnicamente y en sus canales de difusión, pero manteniendo intacta su misión: ser “faro de fe” en medio de un tiempo de incertidumbre, una llamada a la pausa y a la contemplación en un mundo saturado de imágenes.

Garín reivindicó la dimensión integral de las cofradías, más allá del recorrido procesional: focos de cultura, acogida y formación, custodios de un patrimonio artístico envidiable y, a la vez, vertebradores de una red de caridad silenciosa que atiende las realidades más difíciles de la ciudad. Tuvo palabras muy especiales para la juventud cofrade -“motor y presente” de las hermandades- y agradeció el trabajo de los Hermanos Mayores que han concluido su mandato, animando a quienes toman el relevo a ejercer un liderazgo basado en el servicio y la coherencia cristiana.

Asimismo, reivindicó el peso de la Semana Santa como motor económico y social para Málaga, capaz de generar riqueza y mantener oficios artesanos, y agradeció la colaboración de las instituciones públicas, de los medios de comunicación y, especialmente, del pueblo de Málaga: “Nuestra ciudad no se entiende sin su Semana Santa, pero tampoco sin el respeto y el cariño de sus gentes”.

En nombre de la entidad patrocinadora intervino José María Luna, director de Actividades Culturales de Fundación Unicaja, quien recordó los históricos lazos que unen a la Fundación con la Agrupación de Cofradías y con la Semana Santa de Málaga. Luna subrayó que la ciudad sería difícil de comprender sin una de sus expresiones “más genuinas y populares”, no solo desde la religiosidad o la identidad, sino también desde la suma de esfuerzos y voluntades que hablan del sentir de toda una comunidad.

La historiadora del arte y cofrade Lidia Henares fue la encargada de presentar la obra. En su intervención situó la Semana Santa como eje vertebrador de la vida social y cultural de Málaga, subrayando el papel de los cofrades como bastión intergeneracional que, en una ciudad cada vez más global y proyectada internacionalmente, abraza sus raíces y “reconquista sus calles” durante una semana al año.

Henares evocó el esplendor del momento actual que vive la Semana Santa malagueña, fruto —señaló— no de una casualidad de efemérides, sino de la causalidad del esfuerzo colectivo de generaciones de cofrades. Recordó el Centenario de la Agrupación y la histórica presencia de la Virgen de la Esperanza en Roma como ejemplos de ese trabajo compartido. Apoyándose en Santo Tomás de Aquino, incidió en la belleza que nace de poner los dones al servicio de una realidad común y definió el cartel como “línea de salida” y signo de lo que está por venir, un anuncio emocional que resignifica nuestra manera de vivir la Semana Santa.

Tras el momento solemne del descubrimiento del cartel por parte de José Carlos Garín y Martín España, con la proyección simultánea de la obra en pantalla y un vídeo explicativo, Lidia Henares guió al público en un auténtico viaje estético y simbólico por la creación del artista veleño.

El cartel, explicó, se construye como una sucesión de planos en ángulo que ofrece tres visiones en una única obra, ejecutada mediante pintura y collage. La protagonista es Nuestra Señora de la Soledad Coronada, titular de la Congregación de Mena, presentada en una composición central donde destacan los Arma Christi y una sugerente representación “en dos tiempos” de la propia imagen mariana, remitiendo a la tradición de los maestros antiguos que mostraban distintas escenas en un mismo plano para completar un mensaje espiritual. En la visión lateral izquierda, el espectador se encuentra con el conjunto procesional de la Virgen de la Soledad, evocando el carácter icónico e inconfundible de esta dolorosa en la Semana Santa malagueña y la revolución estética que supusieron los tronos de Luis de Vicente hace un siglo. Los nazarenos reducidos a formas geométricas rescatan del imaginario colectivo la figura anónima del penitente. Desde la derecha, la obra ofrece la visión trasera del trono, con un manto en el que el bordado se transforma en un tejido de Arma Christi: la cruz, las escaleras, la lanza, la esponja, la calavera, la columna, el paño de la Verónica, los dados… Símbolos que remiten a la pasión de Cristo y a una tradición iconográfica que invita a la meditación, pero que también se funden con el dolor y las súplicas que los fieles depositan en manos de la Virgen. En conjunto, el cartel propone una contemplación activa: el espectador ha de moverse en torno a la obra, tomarse su tiempo y dejarse interpelar por la escena, como quien sigue el discurrir de un trono por las calles. La Semana Santa se revela así como una realidad viva y en movimiento, no estática, que cada cofrade está llamado a reescribir con su propia historia personal.

En su intervención, el pintor Martín España agradeció a la Agrupación de Cofradías, a las instituciones y a todas las personas que le han acompañado su trayectoria artística, haciendo posible este encargo. Explicó que el cartel ha sido concebido para convivir con él, pensado para distintos formatos y soportes, tanto digitales como impresos, y para un entorno urbano y digital saturado de estímulos en el que la obra no renuncia a reclamar la atención de un espectador dispuesto a detenerse, como ocurre con el paso de las procesiones.

El artista subrayó que el cartel invita a quien lo contempla a participar de la escena y convertirse casi en coautor, descubriendo significados ocultos, dejándose despertar por el interés investigador que suscitan las arma Christi y profundizando en la iconografía y la historia de nuestros iconos e insignias.

La consejera Carolina España definió el cartel como “profesión pública de fe” y “llamada al alma creyente y al corazón cultural de una ciudad”, señalando que, ante la obra, el espectador “no solo contempla; intuye” la llegada de unos días en los que “Málaga deja de caminar al ritmo cotidiano para hacerlo al compás de un trono”. Agradeció al artista que con su obra anuncie “nuestro ser y nuestra forma de vida” y subrayó que, cuando la belleza es verdadera, conduce a la fe y se convierte en testimonio y esperanza.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, recordó que esta presentación, ya arraigada en el calendario cofrade, marca cada año el inicio de la cuenta atrás para la Semana Santa -“80 días exactos”, recordó- y destacó el dominio técnico y la originalidad de la obra de Martín España, capaz de sorprender y lograr que los malagueños se sientan reflejados en el cartel. Salado reiteró el compromiso de la Diputación con las Hermandades y Cofradías de la capital y la provincia, valorando la Semana Santa como seña de identidad, manifestación religiosa, social, cultural, histórica y artística, además de importante polo de atracción turística y fuente de riqueza. En este sentido, puso en valor también la apuesta de la institución provincial por la conservación del patrimonio religioso.

El cartel oficial de la Semana Santa de Málaga 2026 podrá contemplarse de manera gratuita y conocer en detalle la obra y todos sus prismas en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, situado en Plaza Enrique García-Herrera, 1.

El horario de visita es de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Los festivos, de 10:00 a 14:00 horas. Una oportunidad para detenerse ante la obra, descubrir sus detalles y singularidades y dejar que, como deseaba su autor, cada visitante escriba en ella su propia historia de fe y de Semana Santa.