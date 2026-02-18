La Agrupación de Cofradías presenta el número 85 de la revista La Saeta en su sede de San Julián

La sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga acogió en la noche de hoy la presentación oficial del nuevo número de la revista La Saeta, correspondiente a la Cuaresma de 2026, publicación decana del ámbito cofrade en España.

El acto estuvo presentado por Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y vicepresidente de la CEOE. Junto a él presidieron la convocatoria el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, el concejal del Ayuntamiento de Málaga Francisco Cantos, el director de la revista Andrés Camino, Francisco Reguera, director territorial de Unicaja Banco así como diversas autoridades civiles, religiosas y del ámbito cofrade.

Una revista ligada a la memoria cofrade

Durante su intervención, González de Lara destacó el profundo vínculo emocional que la publicación mantiene con generaciones de malagueños: “Me llena de orgullo ser hoy transmisor de una revista que ha estado en mis manos desde la niñez. Ha sido consulta, descubrimiento, ilusión y anuncio de la inminente llegada de la Semana Santa”.

El presentador subrayó la importancia de La Saeta como instrumento de conservación de la memoria colectiva y de transmisión del espíritu cofrade, recordando sus más de cien años de historia desde su fundación en 1922 por Francisco Morales, así como su continuidad en papel en plena era digital.

Igualmente elogió el trabajo del director Andrés Camino —al frente de la publicación desde hace casi tres décadas— y de su equipo, valorando la capacidad de la revista para actualizarse sin perder su esencia.

Contenidos de la edición de Cuaresma 2026

González de Lara repasó algunos de los principales contenidos del número 85, que supera las 200 páginas. La portada está protagonizada por la Virgen de La Piedad con motivo del centenario fundacional de la hermandad, acompañada de un amplio recorrido por la actualidad cofrade, entrevistas, trabajos históricos y reportajes artísticos y fotográficos.

Entre otros aspectos, destacó el estudio sobre la imaginería procesional de los últimos 50 años, la entrevista al pregonero Ignacio Castillo, los reportajes sobre los traslados y un emotivo recuerdo a Trinidad García-Herrera, histórica archivera de la institución. El presidente de la CEM concluyó deseando una Cuaresma “auténtica” y reivindicando el papel de las cofradías como transmisoras de valores del humanismo cristiano, al tiempo que felicitó a la Agrupación por su programa cultural “Cuaresma en San Julián”.