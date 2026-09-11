La Cofradía de la Piedad celebra el triduo en honor a su titular

La Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad en el marco de los actos del centenario 1926-2026, celebrará el triduo en honor a Nuestra Señora de la Piedad los días, 12, 13 14 y 15 de septiembre en la Iglesia del Monasterio de las Mercedarias, sita en Calle Cruz del Molinillo, 12, a las 19 horas.

La primera sede canónica de la corporación fue la destruida Iglesia de la Merced, en aras de exponer nuestra historia durante los diferentes actos del centenario, se ha procedido a elegir la Iglesia del Monasterio de las Mercedarias para la celebración del triduo, manteniendo a su vez el vínculo con el barrio, al encontrarse la citada Iglesia y la Capilla de Nuestra Señora de la Piedad, en la misma calle.

El domingo 13 de septiembre durante la celebración de la Sagrada Eucaristía, tendrá lugar el acto de entrega de los nombramientos al pintor del Cartel de la salida procesional 2027 D. Federico Miró y a su presentador D. Cecilio Fernández Tejeiro.

La Hermandad invita a todos los hermanos y devotos a participar y acompañar a Nuestra Señora en estos cultos solemnes.