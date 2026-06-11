La Asociación Española Contra el Cáncer presenta el Torrequebrada su VIII Torneo de Golf Contra el Cáncer, sexto 'Memorial Carlos Gil'

Las sede local de la Asociación Española Contra el Cáncer de Benalmádena ha presentado hoy, jueves 11 de junio, una nueva edición del Torneo de Golf Contra el Cáncer, que este año celebra su VIII edición y el Sexto Memorial Carlos Gil, en homenaje al que fuera primer gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.

La presentación ha corrido a cargo de Ana Nyblon, directora de negocio y desarrollo de Golf Torrequebrada y de Juan Carlos Martín, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga. Entre las autoridades que han acudido, ha destacado la presencia de Juan Antonio Lara, alcalde de Benalmádena; Ana Cabrera, responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja; Ignacio Ruiz, director de marketing de Turismo Costa del Sol y Enrique Moya, consejero delegado de Emabesa.

También ha asistido Cathy Shandro, viuda de Carlos Gil que, un año más, ha reafirmado el compromiso que su familia tiene con este torneo, que se hace en memoria del que fuera el primer gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol y uno de los principales embajadores de este deporte en Andalucía. La implicación de la familia Gil es fundamental para que el torneo siga creciendo en calidad año tras año.

Por su parte, el presidente provincial de la asociación en Málaga, Juan Carlos Martín, agradeció la colaboración de empresas e instituciones. “Este torneo es un ejemplo del enorme compromiso solidario que existe en nuestra provincia con las personas con cáncer y sus familias. Gracias a la implicación de empresas, instituciones y participantes, la Asociación Española Contra el Cáncer puede seguir impulsando la investigación oncológica, que es la mejor herramienta que tenemos para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

También hizo un llamamiento a los jugadores para que se inscriban a partir de hoy en el torneo, porque eso repercute en la atención que se presta a los pacientes. “Cada inscripción y cada colaboración contribuyen también a mantener nuestros servicios gratuitos de atención psicológica, atención social, acompañamiento y orientación, recursos fundamentales para que ninguna persona tenga que afrontar el cáncer sola. Nuestro objetivo es estar al lado de pacientes y familiares en todas las fases de la enfermedad, ofreciendo una atención integral, cercana y humanizada”.

Entrega de premios y sorteo

El evento deportivo y solidario tendrá lugar el sábado 11 de junio de 2026, en el Club de Golf Torrequebrada, y se disputará bajo la modalidad Pareja Texas Scramble, con dos salidas al tiro: a las 9:00h y a las 15:00h. La inscripción tiene un coste de 90 euros por persona con buggy compartido incluido.

Todos los participantes recibirán agua, fruta y el avituallamiento durante el recorrido será premium para todos los jugadores, destacando los productos ibéricos ofrecidos por Dehesa los Monteros.

La entrega de trofeos se realizará el mismo día del torneo, a partir de las 21:00h, en los jardines de la Casa Club de Torrequebrada y el precio del cóctel para los acompañantes de los jugadores es de 35€, previa reserva. Una vez finalizada la entrega de premios se realizará un sorteo de magníficos regalos cedidos por las empresas colaboradoras. Entre ellos destacan cenas en los mejores restaurantes; material deportivo; un jamón ibérico de bellota; circuitos de SPA o más de 30 greenfees en campos de golf de la Costa del Sol. Para más información se puede llamar al teléfono 952-442742.