Arrabal-AID finaliza los primeros itinerarios del Programa +Empleo Joven de Fundación la Caixa que beneficiará a 60 personas en Málaga

La Asociación Arrabal-AID ha clausurado esta semana los tres primeros itinerarios del programa +Empleo Joven, una iniciativa impulsada por Fundación ”la Caixa”, cofinanciada por el Fondo Social Europeo+ que persigue fomentar el empleo estable y de calidad entre jóvenes de entre 16 y 29 años, contribuyendo a reducir el desempleo juvenil. En concreto, han finalizado ya las formaciones denominadas ‘Actividades Auxiliares de Comercio’, ‘Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil’ y ‘Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales’ mientras esta misma semana daba comienzo una nueva edición específica de comercio. Estos contenidos impartidos por Arrabal-AID tienen el reconocimiento de la Junta de Andalucía al estar homologados como certificados de profesionalidad.

La delegada territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez Sierra, y el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación ”la Caixa”, Juan Carlos Barroso Ruiz, participaban en el acto de entrega de diplomas al grupo de 45 jóvenes que han participado en el programa y daban la bienvenida al alumnado que comienza su etapa en +Empleo Joven. En su intervención, Carmen Sánchez señaló cómo “esta formación es un pasaporte a la empleabilidad. Entrasteis con un currículum en blanco, y salís con una hoja llena de experiencias, con más conocimientos, experiencias y habilidades”. Por su parte, Juan Carlos Barroso puso el foco en la colaboración pública, privada y social para mejorar la vida de las personas y reducir desigualdades. Según sus palabras “+Empleo Joven permite descubrir capacidades y ofrece un itinerario que no termina aquí; sigue con un acompañamiento hacia el empleo”. Desde la Asociación Arrabal-AID, su presidente Julio García Daza subrayó “la importancia del equipo técnico para diseñar a una formación de calidad, con contenidos demandados por el mercado de trabajo”, algo que se comprueba al alcanzar momentáneamente la docena de inserciones.

A través de un enfoque integral, el programa +Empleo Joven combina formación acreditada oficialmente, prácticas profesionales en empresas y acompañamiento personalizado, facilitando una transición real al mercado laboral. Las personas participantes adquieren conocimientos, desarrollan competencias y obtienen experiencia en entornos profesionales, lo que mejora significativamente sus oportunidades de inserción. Esta iniciativa que promueve Fundación ”la Caixa” incluye orientación laboral y un incentivo económico vinculado a la asistencia, una ayuda para reforzar el compromiso y la continuidad del proceso formativo.

+Empleo Joven se dirige tanto a jóvenes en situación de desempleo como a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro, promoviendo la conexión entre talento joven y necesidades reales del tejido productivo. En representación de todo el alumnado joven que finaliza ahora esta etapa, Saúl Puya, del itinerario educativo, agradecía al equipo docente su implicación y cercanía, “por hacerles comprender todo lo que supone una profesión y darles confianza para alcanzar nuevas metas”. En la misma línea, Richel Valentina Sarmiento, participante en la formación de comercio, valoraba la puesta en marcha de iniciativas que tienen en cuenta a las personas, “acompañando en los baches que atravesamos, prestando apoyo especial a la población migrante y asegurando la comprensión de conocimientos en todas las fases del proceso formativo”.