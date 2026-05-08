La Agrupación de Cofradías aborda el reto de educar en la sociedad contemporánea dentro del ciclo “Fe”

La Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga volvió a acoger una nueva conferencia, la segunda, del ciclo “Fe”, una iniciativa cultural y divulgativa puesta en marcha por la institución cofrade con el objetivo de abrir espacios de reflexión sobre algunos de los grandes asuntos que atraviesan hoy a la sociedad contemporánea.

Bajo el título “Educación y sociedad: la responsabilidad de educar”, el encuentro reunió a tres voces de reconocido prestigio intelectual y académico: el filósofo y pedagogo Gregorio Luri, el teólogo Serafín Béjar y el filósofo y divulgador José Carlos Ruiz, encargado de conducir una conversación que despertó un enorme interés entre los asistentes.

La sesión giró en torno a una cuestión cada vez más presente en el debate público: quién educa realmente hoy y cuál es la responsabilidad de la sociedad en la formación de las nuevas generaciones. Desde perspectivas complementarias, los participantes reflexionaron sobre la pérdida de referentes, la dificultad de transmitir valores sólidos en una sociedad marcada por la inmediatez y el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos educativos y de socialización.

Durante su intervención, Gregorio Luri defendió la necesidad de recuperar la cultura del esfuerzo, la importancia de la autoridad entendida desde el ejemplo y el valor de la educación como herramienta de libertad y crecimiento personal. El pensador navarro, una de las voces más reconocidas del ámbito educativo español y autor de numerosas publicaciones sobre pedagogía, filosofía y escuela, incidió en la idea de que educar exige paciencia, responsabilidad y una cierta resistencia frente a las dinámicas de superficialidad que predominan en la actualidad.

Por su parte, Serafín Béjar aportó una mirada más humanista y trascendente sobre el papel de la educación, abordando la necesidad de formar personas con capacidad crítica, profundidad interior y sentido ético. El teólogo y profesor universitario reflexionó sobre la dimensión espiritual del ser humano y sobre cómo la sociedad contemporánea afronta el riesgo de reducir la educación únicamente a criterios de productividad o éxito inmediato, olvidando aspectos esenciales relacionados con la dignidad, la vocación y el compromiso con los demás.

La conversación estuvo conducida por José Carlos Ruiz, uno de los divulgadores filosóficos más influyentes del panorama actual, quien fue hilando el diálogo entre ambos ponentes con cuestiones relacionadas con la fragilidad emocional de los jóvenes, el exceso de estímulos, la crisis de autoridad o el papel de las familias y las instituciones educativas en el contexto social contemporáneo. Con un tono cercano y reflexivo, Ruiz favoreció además la interacción con el público asistente, generando un debate vivo y participativo.

A lo largo del encuentro se abordaron asuntos como la sobreprotección, la influencia de las redes sociales, la necesidad de fomentar el pensamiento crítico o la importancia de transmitir referentes culturales, morales y humanos sólidos a las nuevas generaciones. Todo ello en una conferencia marcada por el análisis sereno, el intercambio de ideas y la voluntad de abrir espacios de pensamiento pausado sobre cuestiones que afectan directamente al presente y futuro de la sociedad.

El ciclo “Fe” está organizado por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y cuenta con la colaboración de Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y UMAS Seguros.