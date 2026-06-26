Admundi lanza la campaña NoEsUrgente.org en busca de 12 empresas para cubrir un año de mantenimiento de su Centro de Atención Temprana levantado en Perú

La ONGD Admundi impulsa la campaña ‘No es urgente’ para lanzarse en la búsqueda de 12 empresas que ayuden a cubrir, cada una un mes, un año de mantenimiento del Centro de Atención Temprana (CAT) ‘Justo Martínez’ que junto con la ONGD Almería Solidaria y el apoyo del Parlamento Andaluz, activaron en 2023 en la peruana provincia de Anta, región de Cuzco, para atender a niños y niñas de 0 a 12 años con dificultades en su desarrollo.

El CAT ‘Justo Martínez’ exige de un montante de 36.000 euros anuales. En ese coste se incluyen los servicios básicos de mantenimiento, así como el trabajo del equipo multidisciplinar de los profesionales que lo integran: psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, nutricionistas… De tal manera que, cada mes, la apertura del Centro supone un desembolso aproximado de 3.000 euros.

Con ‘No es urgente’, la ONGD Admundi busca una docena de empresas dispuestas a costear, cada una de ellas, un mes de mantenimiento, es decir: 3.000 euros. Todo ello para seguir sosteniendo el proyecto, que ya ha diagnosticado a más de 300 niños y niñas procedentes de comunidades rurales andinas, y que están siendo o han sido acompañados/as por los profesionales del Centro.

Acerca de la campaña, el presidente de Admundi, José Albújar, ha expresado que “el reto es buscar colaboradores a largo plazo por parte de empresas con una visión madura y reflexiva. De esa inquietud nace ‘No es urgente’; no queremos un arreón, un impulso o una lectura rápida sino una colaboración planificada, estable e informada. Un verdadero ejercicio de Responsabilidad Social Corporativa, en su sentido más literal, por parte de las potenciales empresas colaboradoras”.

‘No es urgente’ nace de la idea original de cinco alumnas de la asignatura de Creatividad Publicitaria del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Málaga, en el marco del caso práctico propuesto por el profesor universitario Marcial García. La campaña cuenta con página web propia en donde se pueden conocer todos los detalles de la misma, así como las vías de colaboración y contacto.