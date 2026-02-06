Abierto el plazo de inscripción a las formaciones gratuitas en competencias digitales YoConecto en el centro ciudadano García Grana de Málaga

El centro ciudadano del Plan de Intervención Social en las Barriadas de García Grana y Palomares ofrece, en colaboración con Fundación Cibervoluntarios, cursos presenciales gratuitos en competencias digitales gracias al programa YoConecto. Las formaciones tendrán lugar entre marzo y junio, para los que los interesados en participar pueden inscribirse llamando al 674 72 76 23 ó a través de www.yoconecto.org.

Los participantes podrán apuntarse en los talleres ‘Tu currículum digital’, ‘Tu banca digital’, ‘Buscar empleo en el mundo digital’, ‘Márketing digital’, ‘Crear contenido con inteligencia artificial’, ‘Apps para gestionar trámites en Internet’ y ‘Seguridad digital’. Al finalizar, recibirán un certificado que acredita los conocimientos y competencias adquiridos.

Estos cursos forman parte del programa YoConecto de Fundación Cibervoluntarios, cuyo objetivo es que todas las personas puedan desenvolverse con confianza y seguridad en el mundo digital y aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar su vida y sus oportunidades de empleo, educación, emprendimiento y participación social.

Dentro de este programa, hay formaciones en todo el territorio español sobre iniciación al mundo digital, Internet seguro, comunicación y videollamadas, trámites con la Administración electrónica y la banca digital, impulsar negocios en Internet, crear un CV digital y búsqueda de empleo online, marketing digital y redes sociales, conocer plataformas de ocio, salud y aprendizaje, entre otros.

Estas actividades no solo enseñan a usar la tecnología, sino a comprenderla y aprovecharla como herramienta de desarrollo personal y profesional. Gracias al apoyo de ayuntamientos, centros educativos y entidades locales, este programa se organiza en espacios accesibles, promoviendo una educación digital cercana.

Aprender haciendo

Todos los cursos tienen un componente práctico, donde los participantes “aprenden haciendo”. Los contenidos se basan en situaciones reales, priorizando el uso seguro y eficiente de herramientas digitales que respondan a los desafíos actuales. Además, siempre se garantiza la adaptación al perfil de los participantes, tanto en lo relativo a los contenidos como a las dinámicas prácticas.

Los cursos se estructuran por todo el territorio en función de dos perfiles principales: ciudadanía de 18 a 59 años, que reciben formación orientada a fortalecer competencias digitales para la vida diaria, el trabajo y la participación social; y mayores de 60 años, con contenidos adaptados a su ritmo de aprendizaje, con énfasis en autonomía digital, seguridad en línea y uso práctico de herramientas para la vida cotidiana.

YoConecto es una iniciativa impulsada por Fundación Cibervoluntarios, que forma parte de la iniciativa Generación D impulsada por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.