La Junta de Andalucía pondrá en marcha un WhatsApp para atender a las víctimas de violencia de género

La Junta de Andalucía pondrá en marcha en los próximos meses un servicio de WhatsApp para atender a las víctimas de violencia de género. Así lo ha explicado este martes la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, durante una entrevista en La Brújula de Andalucía, de Onda Cero, con motivo del XVII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres que se ha celebrado este lunes y martes en FIBES, en Sevilla.

El nuevo canal pretende facilitar a las mujeres que sufren violencia machista una vía de comunicación más accesible y directa. “Vamos al mundo digital”, ha detallado López. Su funcionamiento será similar al del servicio estatal de WhatsApp del 016, que permite a las víctimas contactar con profesionales para recibir información, orientación y asesoramiento.

Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz quiere ampliar las posibilidades de acceso a los recursos de atención y ayuda, especialmente para aquellas mujeres que, por miedo, vigilancia o control por parte de sus agresores, no pueden realizar una llamada telefónica con libertad. “Es una vía más para que esas mujeres puedan contactar con las profesionales”, ha explicado la consejera.

Este nuevo servicio se sumará a los que ya tiene en funcionamiento la comunidad autónoma para atender a las mujeres víctimas de violencia de género.

El 900 200 999, el teléfono andaluz de atención a las mujeres

Andalucía cuenta actualmente con el teléfono 900 200 999. “Es gratuito, funciona los 365 días del año, las 24 horas al día, y guarda absolutamente el anonimato de la llamada. Detrás de ese teléfono hay verdaderas profesionales”, ha señalado López en la entrevista.

La línea está conectada con el servicio de emergencias 112 y con otros recursos de atención y protección, incluidos los centros de acogida para mujeres que necesitan abandonar su domicilio por motivos de seguridad.