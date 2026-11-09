Arranca en Sevilla el XVII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres

Sevilla acoge desde este lunes el XVII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, un encuentro que reúne a profesionales del ámbito jurídico, sanitario, educativo, social y académico para analizar cómo mejorar la prevención y la atención a las víctimas.

El congreso, organizado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, se celebra durante dos jornadas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES). Bajo el lema «La prevención de la violencia de género: una cuestión transversal», esta edición pone el foco en la necesidad de implicar a las instituciones y a distintos sectores de la sociedad para avanzar en la detección temprana y la erradicación de esta violencia.

XVII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres | Junta de Andalucía

La programación comienza este lunes por la tarde con dos mesas de debate. La primera, dedicada a la salud y la prevención, abordará la importancia de ofrecer una respuesta integral frente a la violencia de género, con la participación de especialistas de la farmacia, la medicina y la enfermería. A continuación, representantes de la judicatura y la Fiscalía analizarán las claves de la justicia y la protección de las mujeres.

La segunda jornada, prevista para este martes, arrancará con la conferencia «Prevenir antes que lamentar. La corresponsabilidad institucional frente a la violencia de género», a cargo de María Ángeles Carmona Vergara, letrada de la Administración de Justicia y jurista experta en violencia sobre la mujer. Uno de los asuntos destacados será la prevención de la violencia de género en los entornos digitales. La mesa prevista para la mañana reunirá a representantes de la Fiscalía especializada en criminalidad informática, el ámbito universitario y la Policía Nacional para abordar los desafíos que plantean las agresiones y otras formas de violencia contra las mujeres en internet.

Durante la tarde, el programa se dividirá en varias mesas de trabajo centradas en los servicios sociales, la educación en igualdad y el empleo. El objetivo es analizar cómo detectar situaciones de violencia, acompañar a las víctimas y reforzar la prevención desde diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Con esta nueva edición, Sevilla vuelve a convertirse en punto de encuentro para especialistas e investigadores que trabajan en la prevención de la violencia contra las mujeres, con una perspectiva multidisciplinar que sitúa la formación, la detección y la colaboración institucional como herramientas fundamentales para avanzar en su erradicación.