Especial Más de Uno Huelva - 11/6/2026

Onda Cero Huelva realizó una edición especial de Más de Uno Huelva desde la Mancomunidad de Islantilla, con el Puerto Antilla Grand Hotel como escenario, para tomar el pulso al inicio del verano en uno de los destinos turísticos más destacados de la Costa de la Luz.

Especial 'Más de uno' Huelva, desde Islantilla | Huelva

El programa permitió abordar la preparación de Islantilla ante la temporada estival, poniendo el foco en los servicios de playa, la accesibilidad, la limpieza, la seguridad, la promoción turística, la programación cultural y deportiva, así como en la colaboración entre administraciones, sector hotelero y tejido turístico.

Especial 'Más de uno' Huelva, desde Islantilla | Huelva

Durante la emisión participaron representantes de distintas áreas vinculadas al destino, entre ellos Esteban Magaz, para hablar del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna; Juan José Aguilera, responsable del área de Deporte de la Mancomunidad; Luna Baldallo, desde el área de Cultura; Mariana Otero y Francisco Zamudio, en representación de Lepe e Isla Cristina en la Mancomunidad; José Díez, director comercial del Puerto Antilla Grand Hotel; y Sandra Villafaina, desde el área de Turismo de la Mancomunidad.

Especial 'Más de uno' Huelva, desde Islantilla | Huelva

La jornada contó además con la presencia especial de dos históricos jugadores del FC Barcelona, Juan Manuel Asensi y Esteban Vigo, conocido como el “Boquerón” Esteban, que aportaron un atractivo añadido a una emisión marcada por el ambiente de verano, la promoción del destino y el valor de Islantilla como espacio compartido entre Lepe e Isla Cristina.

Especial 'Más de uno' Huelva, desde Islantilla | Huelva

Con este programa especial, Más de Uno Huelva quiso destacar la capacidad de Islantilla para presentarse como un destino completo, familiar y activo, donde la playa convive con la cultura, el deporte, la gastronomía, la sostenibilidad y una oferta turística preparada para recibir a miles de visitantes durante los próximos meses.