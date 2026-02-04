Más de Uno Huelva - 4/2/2026

El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde inaugurará oficialmente su tercera edición este miércoles 4 de febrero, en el Palacio de Congresos Casa Colón de Huelva, con la participación de alrededor de 1.400 profesionales y la presencia confirmada de más de 450 empresas, consolidándose como uno de los principales foros económicos e industriales del hidrógeno renovable en España y en el sur de Europa.

Hoy Más de Uno Huelva ha sido emitido íntegramente desde la Casa Colón:

Más de Uno Huelva desde el Congreso Nacional del Hidrógeno Verde | Huelva

El encuentro, que se celebrará hasta el viernes 6 de febrero, está organizado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), con la colaboración de la Alianza de Valles del Hidrógeno de España.

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, el Congreso afronta esta tercera convocatoria dando un salto cualitativo en su proyección internacional, con una apertura estructurada al mercado asiático, uno de los más avanzados y dinámicos del mundo en el desarrollo del hidrógeno como vector energético e industrial. En este contexto, el evento contará con la participación de empresas chinas líderes en tecnologías vinculadas al hidrógeno, así como con una delegación institucional encabezada por la Cámara de Comercio de China en España, y con el respaldo de JETRO, la agencia oficial del Gobierno de Japón para la promoción del comercio exterior y la inversión

Con un marcado carácter empresarial e industrial, el Congreso contará con la participación de ponentes de primer nivel, entre ellos CEO y directivos de grandes compañías energéticas, industriales y tecnológicas, así como representantes institucionales de gobiernos europeos y autonómicos. El programa abordará cuestiones clave como los mercados del hidrógeno, la evolución regulatoria, la financiación de proyectos, la integración industrial, la logística y los corredores internacionales de exportación, con especial atención a Europa, Latinoamérica y Asia.

La vocación de negocio del evento se verá reforzada nuevamente a través de los encuentros profesionales B2B, organizados en colaboración con Andalucía TRADE, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía. Estas reuniones, concertadas previamente mediante una plataforma específica, facilitarán el contacto directo entre empresas, inversores y promotores de proyectos, promoviendo alianzas estratégicas y nuevas iniciativas industriales.

El Congreso contará además con un amplio espacio expositivo y con el patrocinio de compañías y entidades de referencia como Moeve, Siemens Energy, Avalon Renovables, Enagás, Universidad de Huelva, Técnicas Reunidas, Iberdrola, Masa, Cátedra UHU-Gabitel, INTA, Exolum, Trina Green Hydrogen, BBVA, CaixaBank, Atlantic Copper, Andersen, Air Liquide, Ghenova, Inerco, DH2 Energy, Hyren, Lain Tech o Reolum, entre otras.

El evento está respaldado institucionalmente por el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva y el Puerto de Huelva, y cuenta con un Comité de Honor presidido por Teresa Rasero, presidenta de Feique y del Consejo de Administración de Air Liquide España, e integrado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y los presidentes de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Asturias, Extremadura y Canarias, bajo la Presidencia Honorífica de SM el Rey Felipe VI.

Con esta tercera edición, el Congreso Nacional de Hidrógeno Verde consolida su posición como uno de los grandes foros económicos del hidrógeno en Europa y sitúa a Huelva como enclave estratégico para la conexión entre los grandes mercados globales del hidrógeno, en un momento decisivo para el despliegue definitivo de esta industria.