El Puerto colabora con la Hermandad de la Redención en los actos conmemorativos del XXV aniversario de la imposición de la Medalla.

El cartel es obra del onubense Andrés Damota, joven ilustrador que ha representado al Cristo de la Redención con la medalla del Puerto, el muelle de la Compañía de Rio Tinto y el Paseo de la Ría al fondo. El acto ha contado con la representación de ambas instituciones a través del presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, hermano de honor de la corporación y del Hermano Mayor de la Hermandad de la Redención, Rafael Domínguez.

Cartel anunciador de los actos conmemorativos. | Huelva

La medalla fue concedida en 2001, como reconocimiento al padrinazgo del Puerto de Huelva en la bendición del Sagrado Titular, siendo presidente del Puerto Genaro García- Arreciado. Desde la Hermandad se ha querido expresar un agradecimiento especial a D. Alberto Santana Martínez, como máximo representante de la Autoridad Portuaria, por su permanente atención, cercanía y compromiso con la corporación, además de por la colaboración del Puerto para la realización de este cartel.