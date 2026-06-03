Especial Más de Uno Huelva - 3/6/2026

El programa contó con la participación de Marcos Bruna, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, quien detalló la organización del cuadro médico que coordina, así como la amplia cartera de servicios que ofrece esta área. Durante su intervención, puso en valor el trabajo en equipo y la coordinación entre profesionales como elementos esenciales para ofrecer una atención eficaz y de calidad.

Especial Más de Uno Huelva, desde Hospital Quirónsalud | Huelva

También pasó por los micrófonos de Onda Cero el cirujano Germán Keller, con quien abordamos la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de colon. La entrevista permitió recordar la importancia de la detección precoz y de acudir a revisiones y pruebas indicadas, especialmente en una patología en la que el diagnóstico temprano puede marcar una diferencia decisiva.

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La doctora Rocío Pérez Quintero, cirujana del hospital, centró su intervención en las medidas que pueden ayudar a reducir la ansiedad de los pacientes antes de una intervención quirúrgica. El programa concluyó con Alejandra Álvarez, directora médica de Quirónsalud Huelva, quien subrayó la importancia de situar al paciente en el centro de toda la actividad sanitaria, un principio que guía el trabajo de los profesionales que forman parte del hospital.