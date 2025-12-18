LAS AUTORIDADES TENÍAN PREVISTO RECIBIR EL VUELO A PRIMERA HORA

El vuelo inaugural entre Nantes y Granada se desvía a Málaga por la niebla

La falta de un sistema instrumental de aterrizaje en el aeródromo de Chauchina ha provocado que el vuelo inaugural de la nueva conexión entre Nantes y Granada operado por Volotea tenga que ser desviado a Málaga. Es la única alternativa para aterrizar con seguridad en casos de niebla. Los 134 pasajeros que viajaban desde Francia volarán a Granada en ese mismo avión una vez se disipe la niebla, algo que está previsto que ocurra en torno a las diez de la mañana según ha informado el propio piloto.

Guillermo Mendoza

Granada |

Avión de Volotea
Avión de Volotea | Volotea

Estrella Zúñiga, una granadina fisioterapeuta que vive en Normandía, ya ha pronosticado esta mañana, antes de que el avión de Volotea partiera a Granada, lo que iba a suceder: llegar a la provincia pasa por ir "a Málaga, siempre". Según AENA y la subdelegación del Gobierno en Granada, ningún avión habría podido aterrizar con el banco de niebla que había a las nueve en Chauchina, independientemente de que el aeropuerto tenga o no tenga Sistema Instrumental de Aterrizaje, más conocido por sus siglas en inglés, ILS ( un sistema de navegación de alta precisión que guía a los aviones para aterrizar de forma segura en la pista, incluso con muy baja visibilidad, del que la cabecera 27 del aeropuerto carece).

En cualquier caso, la falta de este sistema no ayuda. Tal y como también declaró en su día a Onda Cero Granada el director del Aeropuerto Internacional Federico García Lorca Granada-Jaén, Julián Torres Santos-Olmo, la ubicación del aeropuerto granadino no es precisamente idónea por que es una zona en la que tienden a acumularse bancos de niebla. José Antonio Montilla, subdelegado del Gobierno en Granada, tenía previsto dar la bienvenida a los 134 pasajeros que llegaban a Granada a primera hora. Tendrá que haber cambios en la agenda del político. En declaraciones a Onda Cero Granada ha explicado que esperan que la tecnología del ILS esté implantada en el aeropuerto "a mediados de 2026".

8 pasajeros han decidido bajarse en Málaga

Al menos ocho pasajeros han decidido bajarse del avión que ha parado en Málaga a repostar y a esperar a que la niebla se disipe para retomar el vuelo a Granada. Algo que no sucede normalmente: lo habitual es que cuando un vuelo se desvíe, a los pasajeros se los baje del avión y tengan que esperar horas para poder coger otro medio de transporte a Granada.

