La Volaera activa un formulario confidencial para denunciar errores en las pulseras telemáticas de protección a víctimas

La asociación La Volaera, especializada en la defensa de víctimas de violencia machista, ha habilitado un formulario online destinado a identificar a mujeres que hayan experimentado errores de localización, desconexiones o alertas incorrectas en las pulseras telemáticas destinadas a su protección. La entidad subraya que la herramienta es totalmente "seguro y confidencial" y que su objetivo es documentar con rigor todos los casos para impulsar una denuncia colectiva ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Según explica la organización, los fallos recurrentes en estos dispositivos comprometen gravemente la seguridad de las víctimas, ya que pueden impedir la detección correcta de la proximidad de un agresor, generar falsas alarmas o dejar sin comunicación el sistema de seguimiento.

Denuncia colectiva y posibles acciones contra la administración

Además de la acción ante la AEPD, La Volaera está estudiando posibles vías de responsabilidad patrimonial contra las administraciones responsables de la gestión y supervisión de estos dispositivos. “Es una acción necesaria para exigir responsabilidades y reforzar la protección de quienes dependen de estos dispositivos de seguridad, que continúan fallando”, ha asegurado la presidenta de la asociación, María Martín.

La organización anima a cualquier mujer afectada, en cualquier punto de España, a completar el formulario y participar en la iniciativa. El objetivo es reunir suficientes testimonios documentados para demostrar la persistencia de fallos técnicos que, según denuncian, ponen en riesgo la integridad de las víctimas.