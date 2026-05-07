UPA Granada impulsa una campaña en colegios para enseñar a los niños a distinguir y consumir aceite de oliva virgen extra de la provincia

UPA Granada ha iniciado una nueva campaña educativa con el objetivo de enseñar a los más pequeños a identificar y consumir aceite de oliva virgen extra (AOVE) producido en la provincia. La iniciativa, que se desarrollará en distintos centros escolares de Granada entre el 12 y el 22 de mayo, busca fomentar hábitos de alimentación saludable desde la infancia y reforzar el conocimiento del producto estrella de la dieta mediterránea.

Más de un centenar de alumnos de Educación Primaria participarán en esta experiencia que combina formación, cultura alimentaria y actividades prácticas relacionadas con el aceite de oliva.

¿Cómo se enseña a los niños a reconocer el aceite de oliva virgen extra?

El programa incluye sesiones didácticas en formato de cuento en las que se explica el origen del olivo en el Mediterráneo, su importancia en Andalucía y el papel clave de Granada como una de las principales zonas productoras del mundo.

También se abordarán aspectos como las diferencias entre tipos de aceitunas, el proceso de elaboración del aceite y, especialmente, los beneficios del aceite de oliva virgen extra para la salud.

Tras la parte teórica, los escolares participarán en un taller práctico en el que elaborarán un desayuno mediterráneo con pan y AOVE, una actividad diseñada para reforzar el aprendizaje de forma lúdica y participativa.

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, ha subrayado la importancia de acercar el AOVE a las nuevas generaciones. “Es fundamental que los niños aprendan a consumir aceite de oliva virgen extra y sepan diferenciarlo de otros aceites de menor calidad”, ha explicado.

Además, ha destacado el papel de este tipo de iniciativas para poner en valor el trabajo de los agricultores locales y garantizar la continuidad del sector olivarero. “Que los niños conozcan el aceite es clave para el futuro de las explotaciones familiares”, ha añadido.

La campaña también incluye material educativo y promocional para alumnos y profesorado, con el objetivo de ampliar su impacto más allá del aula y trasladarlo al entorno familiar.

El recorrido incluye centros educativos de Granada capital, Santa Fe, Benalúa de Guadix, Cúllar e Iznalloz, consolidando así una iniciativa que busca reforzar la educación alimentaria y el consumo de productos locales como el aceite de oliva virgen extra de la provincia.