Tres rescates en cinco días en Granada evidencian la dureza de la montaña en invierno

La Guardia Civil ha realizado tres intervenciones de rescate desde el pasado fin de semana en distintos enclaves de la provincia de Granada. Los operativos han sido ejecutados por especialistas del GREIM con el apoyo de la Unidad Aérea (UAER), en escenarios de alta dificultad y condiciones climatológicas adversas.

Los rescates han tenido lugar en Capileira, Güéjar Sierra y Otívar, afectando a montañeros y deportistas que se encontraban en situaciones de riesgo.

Desde la Guardia Civil recuerdan la necesidad de planificar las rutas, consultar la meteorología, llevar el equipamiento adecuado y evitar zonas de riesgo sin la preparación necesaria.

Rescate en Capileira: viento, hielo y una noche en refugio

El primer rescate se produjo el sábado 14 de marzo en el paraje El Portillo, en Capileira, donde dos mujeres quedaron atrapadas debido a problemas con su material de esquí y las malas condiciones meteorológicas.

Los agentes del GREIM fueron trasladados en helicóptero hasta una zona cercana al refugio Poqueira, pero tuvieron que completar a pie un recorrido de 8 kilómetros debido al fuerte viento y la escasa visibilidad.

Las condiciones extremas —con ráfagas que arrastraban hielo, temperaturas bajo cero y niebla— dificultaron el operativo. Finalmente, los especialistas lograron llegar al refugio de Villavientos, donde pasaron la noche junto a las montañeras.

Al día siguiente, ambas fueron evacuadas en helicóptero hasta el aeropuerto de Granada, sin necesidad de asistencia sanitaria.

Güéjar Sierra: rescate a gran altitud y con hipotermia

El segundo rescate tuvo lugar el lunes 16 de marzo en el paraje Puntal Tajos Negros, en Güéjar Sierra, donde un joven de 20 años se encontraba en grave peligro.

El montañero, sin el equipamiento adecuado y con riesgo de caída en terreno helado, obligó a una intervención a pie debido a la falta de luz que impedía el uso del helicóptero en un primer momento.

Los especialistas recorrieron durante más de cinco horas una zona de alta montaña, a más de 2.750 metros de altitud, utilizando crampones y piolets.

Al localizarlo, presentaba hipotermia severa, por lo que fue asistido con abrigo y alimentos antes de iniciar el descenso. Finalmente, fue evacuado en helicóptero desde el refugio de Peña Partida sin requerir atención hospitalaria posterior.

Otívar: rescate de un barranquista herido en río Verde

El tercer rescate se produjo el 17 de marzo en el barranco de río Verde, en Otívar, donde un barranquista sufrió una posible fractura en el pie derecho.

Ante la imposibilidad de abandonar la zona, el GREIM y la UAER se desplazaron hasta el lugar, donde inmovilizaron la extremidad del herido con una férula.

Posteriormente, tanto el accidentado como su acompañante fueron evacuados y trasladados a un centro hospitalario en Granada para recibir atención médica.