Un terremoto en Padul de magnitud 2,9 se deja sentir en la provincia de Granada

La provincia de Granada ha registrado este miércoles un nuevo episodio de actividad sísmica. Un terremoto en Padul de magnitud 2,9 se ha dejado sentir en el entorno de esta localidad del área metropolitana poco después de las 12,16 horas.

Según los datos difundidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo tuvo su epicentro en Padul y se produjo a una profundidad de tres kilómetros, lo que explica que fuera percibido por parte de la población pese a su baja magnitud.

El Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía ha recibido al menos una llamada de un vecino que alertaba de haber sentido “un temblor fuerte y corto”. No obstante, no consta ningún daño material ni personal relacionado con este suceso.

Terremoto en Padul: leve pero perceptible en Granada

Aunque se trata de un movimiento sísmico de baja intensidad, su escasa profundidad ha favorecido que fuera notado en la zona. Este tipo de terremotos son relativamente frecuentes en la provincia de Granada, una de las áreas con mayor actividad sísmica de España.

¿Es habitual un terremoto en Padul o en Granada?

Sí. Granada se encuentra en una zona geológicamente activa, por lo que es relativamente común que se registren pequeños temblores como este, generalmente sin consecuencias.

Este no ha sido el único movimiento sísmico registrado en Andalucía en las últimas horas. El IGN también ha detectado otro temblor en el Estrecho de Gibraltar a las 8,38 horas, con una magnitud de 2,7 y a nueve kilómetros de profundidad.

Además, durante la madrugada, a las 4,29 horas, se ha producido otro seísmo al sureste de Córdoba capital, con una magnitud de 3 y a cinco kilómetros de profundidad.

En conjunto, se trata de una jornada con varios movimientos sísmicos de baja intensidad en Andalucía, todos ellos sin daños, pero que vuelven a recordar la actividad geológica constante en el sur peninsular.