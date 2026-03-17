El restaurante Los Patos presenta un menú degustación que reinventa el producto local con un sorprendente ramen granadino

El eje central del nuevo menú degustación de Los Patos es claro: la reivindicación del producto local y de temporada. La Vega de Granada se convierte en la gran protagonista de una propuesta que incorpora ingredientes en su mejor momento, como las habas tiernas o la alcachofa, dos símbolos de la despensa granadina.

Lejos de una cocina rígida, el restaurante apuesta por una propuesta dinámica y en constante evolución, que irá adaptándose tanto a la estacionalidad como a la respuesta del comensal. Esta filosofía permite mantener una carta viva, donde cada visita puede ofrecer matices distintos, pero siempre con un denominador común: calidad, proximidad y respeto por el producto.

Un ramen 100% granadino y platos con identidad propia

Uno de los platos que mejor define el espíritu de esta nueva etapa es el ramen de jamón ibérico con habitas tiernas, pak choi y huevo a baja temperatura. Una elaboración que, a priori, podría parecer ajena al recetario andaluz, pero que aquí se transforma en un ramen 100% granadino, gracias al protagonismo de ingredientes locales.

Este ejercicio de reinterpretación marca el tono del menú, donde conviven propuestas reconocibles con otras más creativas. Así, el comensal puede comenzar con una gilda sobre asadillo de pimientos y croqueta de carabineros, seguir con una ensaladilla rusa de mejillones y wakame o adentrarse en platos de mayor profundidad como el rodaballo con holandesa, tomatitos y tirabeques.

En el menú más extenso, la experiencia se amplía con elaboraciones como la alcachofa rellena de boletus con velouté de frutos secos, que destaca tanto por su técnica como por su presentación, o el pulpo clásico con patatas, pimentón de la Vera y pimientos de Padrón, un guiño a los sabores tradicionales reinterpretados con elegancia.

Menú degustación restaurante Los Patos | Onda Cero

Dentro del conjunto, hay dos elementos que adquieren un papel especialmente relevante. Por un lado, la alcachofa de temporada, tratada con delicadeza y convertida en uno de los platos más vistosos del menú, donde se aprecia una clara apuesta por la estética y los matices.

Por otro, el pato, que no solo forma parte de la propuesta gastronómica, sino que también conecta directamente con la identidad del restaurante. El magret de pato con puré de castañas y cebollitas confitadas se presenta como uno de los platos más equilibrados del recorrido, combinando intensidad de sabor y técnica precisa.

Dos menús degustación para una experiencia completa

La oferta gastronómica se estructura en dos menús degustación diseñados para adaptarse a diferentes tipos de experiencia:

Menú degustación de 6 pases por 59 € (IVA incluido), pensado como una opción equilibrada que recorre los platos esenciales.

Menú degustación de 8 pases por 69 € (IVA incluido), que amplía la experiencia con elaboraciones adicionales y un mayor desarrollo del discurso culinario.

Ambas opciones pueden completarse con un maridaje de autor por 28 €, que busca acompañar cada plato y potenciar sus matices, elevando la experiencia gastronómica a un nivel superior

Un final sorprendente que rompe tópicos del tradicional tiramisú

El final del menú merece mención aparte. Lejos del tiramisú clásico, el restaurante propone una versión reinventada: tiramisú de fruta de la pasión y frambuesa, con matices tropicales que evocan al mango.

Se trata de una propuesta especialmente pensada para sorprender, incluso a quienes no son aficionados al tiramisú tradicional. Sin el sabor predominante del café, este postre ofrece una alternativa más fresca, ligera y accesible, convirtiéndose en uno de los grandes aciertos del menú.

Pilar Romeral: técnica, sencillez y respeto por el producto

Detrás de esta propuesta está la chef Pilar Romeral, que ha sabido construir una identidad culinaria basada en la sencillez, la técnica y el respeto por el producto local.

Aunque no es originaria de Granada, su cocina demuestra una profunda comprensión del territorio, logrando integrar ingredientes de proximidad en elaboraciones contemporáneas. El resultado es una propuesta honesta, equilibrada y con personalidad, capaz de conectar tanto con el público local como con el visitante.

El restaurante, ubicado en el Hotel Hospes Palacio de los Patos, recientemente distinguido como cinco estrellas gran lujo, no se detiene aquí. Su hoja de ruta pasa por seguir evolucionando el menú en función de la temporada y la aceptación del público, manteniendo siempre su apuesta por productos locales y de cercanía.

Entre los próximos proyectos destaca la creación de un menú snack para la terraza, pensado para los meses de buen tiempo, que permitirá disfrutar de la cocina del restaurante en un formato más informal.