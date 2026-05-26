Raquel Ruz: “La alcaldesa no ha mencionado la huelga cuando presentó el Corpus ni ha explicado cómo afectará a nuestra Semana Grande”

El conflicto laboral en el Metro de Granada amenaza con convertirse en uno de los principales focos de preocupación para la ciudad a las puertas de la celebración del Corpus Christi. El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción para exigir la equiparación salarial de los trabajadores del metropolitano granadino con respecto a sus homólogos de Málaga y Sevilla, denunciando una diferencia retributiva que, según aseguran, alcanza el 30%.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha mostrado su preocupación por las consecuencias que podría tener la huelga parcial convocada por la plantilla, con servicios reducidos al 60% los días 30 de mayo y 2, 3 y 6 de junio, fechas que coinciden con algunos de los días de mayor afluencia durante la Feria del Corpus.

¿Cómo afectará la huelga del Metro de Granada a la movilidad durante el Corpus?

Según ha advertido Ruz, los paros pueden generar importantes problemas de desplazamiento tanto para vecinos como para visitantes en una de las semanas con mayor actividad social, cultural y económica del calendario granadino.

La socialista ha criticado la falta de información institucional sobre el impacto de la huelga y ha cargado directamente contra la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

“La alcaldesa no ha mencionado la huelga cuando presentó el Corpus ni ha explicado cómo afectará la huelga a nuestra Semana Grande”, ha lamentado Ruz, quien considera imprescindible que el Ayuntamiento asuma un papel activo para anticiparse a las consecuencias del conflicto.

Desde el PSOE sostienen que los trabajadores del Metro de Granada sufren una situación de desigualdad respecto a otros empleados del sistema andaluz de transporte metropolitano. Según han explicado, la diferencia salarial con los trabajadores del Metro de Málaga y Sevilla ronda el 30%, pese a desempeñar funciones similares y formar parte de una infraestructura dependiente igualmente de la Junta de Andalucía.

Para los socialistas, esta brecha salarial resulta “injustificable” y debe corregirse mediante una negociación urgente entre la empresa, los representantes sindicales y la administración autonómica.

El PSOE exige liderazgo político ante la huelga del Metro de Granada

Además de pedir la intervención de la Junta, la portavoz socialista ha reclamado a Marifrán Carazo que “lidere una respuesta institucional” y ofrezca certidumbre a la ciudadanía sobre las alternativas de movilidad previstas durante los días de paro.

Desde el PSOE consideran que el Ayuntamiento debe informar con transparencia sobre los posibles efectos de la huelga y coordinar medidas para minimizar el impacto sobre el tráfico, el acceso al recinto ferial y la movilidad general durante la semana del Corpus.