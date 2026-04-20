PSOE y VOX presentan sus listas en Granada a 28 días de las elecciones andaluzas

Quedan 28 días para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y los partidos intensifican sus movimientos en Granada. Este lunes, PSOE y VOX han presentado oficialmente sus listas a la Junta en la provincia, en una jornada clave de precampaña.

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, junto a la cabeza de lista Olga Manzano, han dado a conocer la candidatura socialista en el Cuarto Real de Santo Domingo. Durante el acto, han defendido su proyecto político asegurando que no se resignarán a una Andalucía en la que, según denuncian, Juanma Moreno y el PP “privatiza” los servicios públicos.

El PSOE presenta la candidatura de Granada para las elecciones andaluzas | PSOE Granada

El contexto electoral viene marcado por los últimos sondeos de GAD3 para Vocento, que reflejan una creciente dominancia del actual presidente andaluz. Según estas encuestas, Juanma Moreno no solo ganaría las elecciones, sino que lo haría con mayoría absoluta. Además, es el único candidato que obtiene el aprobado de los encuestados, con una valoración media de 6,1.

Por el contrario, la candidata socialista, María Jesús Montero, obtiene una valoración de 3,1, suspendiendo claramente en la percepción ciudadana. En este escenario, cobra especial relevancia la influencia que pueda tener la campaña nacional en Andalucía.

Elecciones andaluzas: impacto de la visita de Pedro Sánchez en Granada

Una de las incógnitas es si la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, beneficiará o perjudicará a la candidatura socialista. El propio Pedro Fernández ha confirmado que Sánchez visitará Granada durante la campaña, tal y como ya había adelantado la propia Montero, que señaló que el líder nacional tendría una presencia destacada en la campaña andaluza.

Por su parte, VOX también ha presentado su candidatura este lunes en su sede de la Acera del Darro. La lista está encabezada por la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino. Durante su intervención, ha defendido que su formación ofrece “claridad, valentía y soluciones” frente a las políticas del PP y del PSOE.

Vox ha presentado este lunes su candidatura en Granada para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo | Vox Granada

Asimismo, ha asegurado que la situación de Granada no es fruto de la casualidad, sino consecuencia del “abandono del bipartidismo”, reforzando así su discurso crítico con las dos principales fuerzas políticas.