Onda Cero Granada, premiada en la I Gala del Turismo de Salobreña por su labor de difusión y promoción del destino

El Ayuntamiento de Salobreña, a través de la Concejalía de Turismo y Patrimonio, ha puesto en marcha la primera Gala del Turismo de la localidad, una iniciativa que nace con el objetivo de reconocer el trabajo de empresas, entidades y personas que han contribuido al posicionamiento del municipio como destino turístico de calidad.

Este evento pretende consolidarse como una cita anual de referencia en la Costa Tropical, destacando el papel clave del sector turístico en el desarrollo económico y social de Salobreña.

Onda Cero Granada, premio “Onda con Salobreña”

En esta primera edición, el jurado ha decidido por unanimidad otorgar el premio “Onda con Salobreña” a las emisoras de Onda Cero en la provincia de Granada, en reconocimiento a su labor de difusión, información y promoción turística del municipio.

Alcalde de Salobreña, Pedro Javier Ortega y el Director de Atresmedia Radio en Granada, Manuel Ángel Prado | Onda Cero

El galardón pone en valor el papel de Onda Cero Granada en la proyección de destinos, acercando la oferta cultural, patrimonial y gastronómica de Salobreña a miles de oyentes.

Las emisoras de Atresmedia Radio en Granada, dirigidas por Manuel Ángel Prado Delgado, han sido clave en la visibilización de la Costa Tropical como un enclave turístico de referencia.