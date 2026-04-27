El PSOE alerta de "una expansión descontrolada" de pisos turísticos en Granada

El PSOE de Granada ha advertido este lunes de lo que considera una “expansión descontrolada” de pisos turísticos en Granada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado el decreto municipal que regulaba estas viviendas.

Según ha denunciado la portavoz socialista, Raquel Ruz, la decisión judicial puede tener importantes consecuencias para la ciudad, tanto por el crecimiento de alojamientos turísticos como por una posible reclamación económica contra el Consistorio.

La edil ha calificado la situación de “chapuza” atribuida al gobierno municipal de la alcaldesa Marifrán Carazo y ha asegurado que Granada se enfrenta ahora a una etapa de mayor inseguridad urbanística.

Pisos turísticos en Granada: aumenta la presión en nuevos barrios residenciales, según el PSOE

Los socialistas sostienen que el impacto de los pisos turísticos en Granada ya no se concentra solo en zonas históricas como el Albaicín, Realejo, Sacromonte o Centro, sino que comienza a trasladarse a barrios tradicionalmente residenciales.

Entre las áreas señaladas por el PSOE figuran Camino de Ronda, Pedro Antonio de Alarcón, Zaidín y Beiro, donde aseguran que podrían multiplicarse este tipo de alojamientos en edificios de viviendas.

¿Qué consecuencias denuncian los vecinos? Según Ruz, la convivencia se ve seriamente afectada cuando en una comunidad se instala un piso turístico, ya que el tránsito continuo de viajeros y el uso esporádico de las viviendas genera molestias y dificulta el descanso de los residentes habituales.

La portavoz socialista ha asegurado que contar con uno de estos alojamientos como vecino “hace prácticamente imposible la vida y la convivencia” en determinadas comunidades.

El PSOE avisa de una posible demanda millonaria al Ayuntamiento

Además del crecimiento de pisos vacacionales, el grupo socialista ha advertido de una “demanda millonaria” del sector contra el Ayuntamiento de Granada por la gestión del decreto ahora anulado judicialmente.

Desde la oposición consideran que la falta de planificación municipal ha derivado en un escenario de incertidumbre jurídica que podría tener repercusiones económicas para las arcas públicas.

Reclaman desbloquear el nuevo PGOU de Granada

Raquel Ruz también ha reclamado al equipo de gobierno la reactivación urgente del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que, según denuncia, permanece paralizado desde hace tres años.

La portavoz socialista sostiene que este documento habría permitido establecer un marco normativo sólido para ordenar el crecimiento turístico y residencial de la ciudad.

Asimismo, ha criticado el coste de la oficina municipal encargada de redactar el nuevo plan urbanístico, asegurando que supone “un dineral para los granadinos” sin que hasta la fecha se hayan visto resultados concretos.