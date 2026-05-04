La Policía Nacional desmantela varios pisos con casi 2.800 plantas de marihuana en el distrito Norte de Granada

La Policía Nacional continúa reforzando su lucha contra el cultivo interior de cannabis en el distrito Norte de Granada, una zona donde se ha desplegado en los últimos días un amplio dispositivo policial junto a personal de la compañía eléctrica ENDESA.

La operación ha incluido cuatro registros domiciliarios autorizados judicialmente y una entrada voluntaria, en los que se han localizado varias plantaciones de marihuana con sistemas avanzados de iluminación, ventilación y control de temperatura.

Las intervenciones han permitido desmantelar varios pisos dedicados al cultivo ilegal de marihuana y confirmar la existencia de una red de defraudación eléctrica en numerosas viviendas del barrio.

Cultivo ilegal de marihuana en el distrito Norte de Granada: intervención masiva

En total, los agentes han inspeccionado 89 viviendas, detectando que 86 de ellas contaban con acometidas ilegales a la red eléctrica, una práctica habitual en este tipo de cultivos para evitar el elevado consumo energético de las plantaciones.

El operativo ha contado con la colaboración de técnicos de ENDESA, encargados de revisar las conexiones y detectar los enganches fraudulentos al suministro eléctrico.

En las viviendas registradas se han localizado sofisticadas instalaciones destinadas al cultivo acelerado de cannabis, con sistemas profesionales de iluminación y climatización que favorecían la producción continua de la droga.

Más de 2.800 plantas intervenidas y dos detenidos en Granada

El balance final del dispositivo se eleva a la incautación de cerca de 2.800 plantas de cannabis, repartidas entre las distintas viviendas inspeccionadas.

Además, han sido identificadas once personas, de las cuales dos han sido detenidas como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.

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La operación se enmarca dentro del conocido “Plan Norte”, una estrategia policial orientada a combatir la criminalidad asociada al cultivo indoor de marihuana y el fraude eléctrico en el distrito Norte de Granada, una de las zonas donde este fenómeno ha tenido mayor incidencia en los últimos años.