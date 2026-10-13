Piedad Bonnett gana el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca de Granada

Nacida en Amalfi (Colombia) en 1951, Piedad Bonnett es poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria. Su trayectoria se caracteriza por una mirada profunda sobre la condición humana y por una escritura que afronta sin artificios algunas de las experiencias más complejas de la vida.

Entre sus obras destacan Lo que no tiene nombre, Tretas del débil y Poesía reunida, volumen que permite recorrer la evolución de su voz poética desde la publicación de De círculo y ceniza.

A lo largo de su carrera, la autora ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Casa de América de Poesía Americana, que avalan su contribución a la literatura contemporánea en español.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha celebrado la concesión del galardón y ha puesto el acento en la capacidad de la escritora para abordar cuestiones universales desde la poesía. «Piedad Bonnett ha escrito sobre aquello que tantas veces nos cuesta nombrar: la pérdida, el miedo, la fragilidad, las contradicciones del amor y la dificultad de vivir», ha señalado, destacando que lo hace «sin sentimentalismo, sin complacencia y sin renunciar nunca a la exigencia poética».

El fallo del jurado se ha anunciado en el Centro Federico García Lorca

La deliberación de la XXIII edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca se ha celebrado este martes en el Centro Federico García Lorca. La alcaldesa ha delegado la presidencia del acto en el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, que también ha ejercido como secretario del jurado.

En la deliberación han participado representantes de instituciones culturales, académicas y literarias vinculadas al certamen, entre ellas la Fundación Federico García Lorca, la Universidad de Granada, la Academia de Buenas Letras de Granada, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Cervantes, la Asociación Internacional de Hispanistas y Casa de América, además de un crítico literario del diario ABC y representantes de Fundación «la Caixa».

Durante la constitución del jurado se ha acordado también recordar a Juan Ramón Ferreira, que presidió el fallo de la edición anterior.

Bonnett se suma a una lista de grandes nombres de la poesía

Con este reconocimiento, Piedad Bonnett se incorpora a la nómina de autores distinguidos con el premio, entre los que figuran Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Rafael Guillén, Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita y Circe Maia.

En 2025, el galardón recayó en Jaime Siles, poeta, filólogo y ensayista. El premio distingue el conjunto de la trayectoria de un poeta vivo y reconoce su contribución al desarrollo, la renovación y la difusión de la poesía en español.

Instituido en 2004, el certamen cuenta con el apoyo de Fundación «la Caixa» y se ha consolidado como uno de los reconocimientos de referencia de la poesía en el ámbito hispánico.

Granada refuerza su proyección literaria hacia 2031

La concesión del premio a Piedad Bonnett refuerza la proyección cultural de Granada en un momento clave para la ciudad, que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Granada cuenta, además, con el reconocimiento de Ciudad de la Literatura de la UNESCO, una distinción vinculada a su tradición literaria y a su apuesta por la creación y la difusión cultural.

El premio Federico García Lorca conecta ese legado con las voces contemporáneas más relevantes de la poesía en español y contribuye a mantener la figura del poeta granadino como referente internacional.

La dimensión internacional del certamen también se refleja en la procedencia de las candidaturas de esta edición, que han llegado tanto de España como de países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, Puerto Rico y Paraguay.