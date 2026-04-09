Miguel Poveda rinde homenaje a Federico García Lorca con “Enlorquecido” en Granada

El documental “Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir”, dirigido y protagonizado por Miguel Poveda, ofrece un recorrido personal y emocional por la vida y obra de Federico García Lorca. La premiere en Granada tendrá lugar el 9 de abril en la sala Manuel de Falla del Palacio de Congresos, a las 19:00 horas, en un acto cargado de simbolismo por ser la ciudad natal del poeta.

La premiere contará con la presencia de Miguel Poveda y parte del equipo del documental, en una tarde que promete cine, música y memoria en el corazón de la ciudad lorquiana, consolidando a Granada como escenario imprescindible para los amantes del arte y la cultura. Organizada por la consultora APDI Group, la presentación se ha convertido en uno de los eventos culturales más esperados de la primavera granadina. Las invitaciones gratuitas se agotaron en pocas horas a través de la web del artista, reflejando la gran expectación por la cita.

“Enlorquecido”: un homenaje íntimo a Federico García Lorca

Miguel Poveda ha desarrollado el proyecto durante varios años, recorriendo ciudades que marcaron la vida de Lorca, como Granada, Madrid, Cadaqués, Montevideo o La Habana. El documental combina cultura, memoria y emoción, mostrando no solo los lugares emblemáticos sino también espacios y figuras menos conocidos, como Santander, donde descansa Rafael Rodríguez Rapún, última pareja del poeta.

El guion, escrito por Alberto Conejero, utiliza los textos de Lorca y la voz del actor Juan Echanove interpretando al poeta. Esta propuesta busca crear un diálogo entre pasado y presente, uniendo la experiencia vital de Lorca con la mirada artística y personal de Poveda.

Una experiencia que combina cine, música y memoria

“Enlorquecido” no es solo un homenaje convencional; el documental aúna cante, palabra y experiencia vital, construyendo un puente entre la obra del poeta y la vida del artista. La película refleja la belleza, pasión y resiliencia que caracterizan a ambos creadores, convirtiéndose en una obra que emociona y conecta con la audiencia.

Tras su paso por el Festival de Málaga, donde fue recibida con gran entusiasmo, la película inicia ahora su recorrido por distintas ciudades de España, teniendo en Granada la parada inicial, especialmente significativa por su vínculo directo con Lorca.