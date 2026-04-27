Marifrán Carazo: “Este año la Feria del Corpus será la primera con todas sus calles asfaltadas, renovadas e iluminadas”

Granada acelera la puesta a punto de su Recinto Ferial para la celebración del Corpus Christi 2026. A poco más de un mes del arranque de la fiesta mayor de la ciudad, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha visitado este lunes los trabajos de mejora y modernización que se ejecutan en el recinto, donde ha confirmado que las actuaciones avanzan dentro de los plazos previstos.

El objetivo municipal es claro: que el espacio esté completamente preparado para la Feria y que esta edición marque un antes y un después en la imagen y funcionalidad del recinto.

“Este año la Feria del Corpus será la primera con todas sus calles asfaltadas, renovadas e iluminadas”, ha destacado la regidora durante su visita.

Recinto Ferial de Granada: obras para llegar al Corpus en perfectas condiciones

El Ayuntamiento de Granada ejecuta estas mejoras a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), con una inversión superior a 1,17 millones de euros, a los que se suman otros 166.779 euros destinados a actuaciones hidráulicas desarrolladas por Emasagra.

Entre las principales actuaciones destacan la pavimentación de viales, la renovación del alumbrado público con tecnología LED y la mejora de la red eléctrica en calles emblemáticas del ferial como Verdiales, Maimones, Martinetes y El Vito.

En total, se está actuando sobre 5.800 metros cuadrados, muchos de ellos hasta ahora de terrizo, una situación que generaba polvo y molestias durante la celebración de la Feria.

Además, se han instalado 29 nuevas luminarias LED, lo que permitirá reducir el consumo energético, y se han habilitado 29 nuevos alcorques para plantar árboles de sombra el próximo invierno.

Obras hidráulicas en el Recinto Ferial de Granada

De forma paralela, Emasagra desarrolla una intervención centrada en la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales en varias calles del recinto.

Los trabajos buscan solucionar problemas históricos como filtraciones, malos olores y encharcamientos en momentos de máxima afluencia de público.

En la calle El Vito se sustituyen antiguas conducciones por colectores de mayor capacidad; en Maimones se renuevan redes de agua potable y saneamiento; y en Martinetes se incorporan nuevos imbornales para mejorar el drenaje.

El Recinto Ferial de Granada culmina su transformación

Estas actuaciones dan continuidad a las ejecutadas en 2025, cuando se renovaron redes eléctricas, pavimentos y distintas calles del recinto sobre una superficie de 7.700 metros cuadrados, además de la plantación de 25 árboles.

Con esta nueva fase, el Ayuntamiento asegura que culmina la mejora progresiva del Recinto Ferial de Granada, actuando tanto en la superficie visible como en infraestructuras esenciales para el correcto funcionamiento del Corpus.