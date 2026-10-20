La Junta aclara que la limpieza del comedor del colegio Sierra Elvira de Granada es competencia del Ayuntamiento

La limpieza del comedor escolar del CEIP Sierra Elvira de Granada es competencia del Ayuntamiento. Así lo ha aclarado la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, en declaraciones a Onda Cero, después de la polémica suscitada por la falta de limpieza del suelo de este espacio, donde comen diariamente alrededor de 400 escolares.

Castillo ha explicado que la responsabilidad de la limpieza y el mantenimiento de los colegios de Infantil y Primaria corresponde a las entidades locales, al ser las titulares de estos centros. La consejera ha señalado, además, que tanto el Ayuntamiento de Granada como la Delegación Territorial de Educación mantienen conversaciones para resolver la situación y ha asegurado que está garantizado que el colegio disponga de las condiciones de limpieza necesarias.

La consejera ha explicado que las incidencias en los comedores pueden producirse cuando no existe una coordinación adecuada entre la empresa que presta el servicio de comedor y la encargada de la limpieza municipal.

«La limpieza y el mantenimiento de los colegios le corresponde al Ayuntamiento», ha afirmado Castillo, quien ha insistido en que ambas administraciones están dialogando para solucionar el problema del Sierra Elvira.

Según ha indicado, el servicio de limpieza está garantizado y el objetivo es que el centro disponga de las condiciones higiénicas necesarias. La consejera ha apuntado que las administraciones ya se han sentado a hablar para resolver las incidencias detectadas.

El Ayuntamiento de Granada se comprometió ayer a limpiar el comedor de forma inmediata

La aclaración de la Junta llega después de que el Ayuntamiento de Granada y las familias del CEIP Sierra Elvira mantuvieran una reunión este lunes para abordar la situación del comedor escolar.

El encuentro, en el que participaron representantes del centro y responsables del área municipal de Mantenimiento, se produjo después de que el AMPA El Socavón convocara una concentración en la Plaza del Carmen para reclamar que el Consistorio asumiera su responsabilidad en la limpieza y el mantenimiento de estas instalaciones.

Tras la reunión, el Ayuntamiento se comprometió a que la empresa encargada de la limpieza se hiciera cargo del comedor de manera inmediata, este mismo lunes, con el objetivo de evitar que las familias tuvieran que asumir las consecuencias de esta situación.

Como resultado de este compromiso, las familias decidieron aplazar la concentración prevista, a la espera de comprobar que la solución acordada se cumple. Además, se ha fijado una reunión técnica con la Junta de Andalucía para concretar cómo debe organizarse el servicio y evitar que vuelvan a producirse incidencias.

El AMPA denunció que el suelo no se friega desde el inicio del curso

La protesta de las familias surgió después de que el AMPA El Socavón denunciara la falta de limpieza del suelo del comedor desde el comienzo del curso escolar. Según trasladaron, durante este tiempo el personal de cocina o el profesorado se encargaban de barrer el espacio, en el que comen cada día unos 400 alumnos.

Las familias reclamaban que el Ayuntamiento asumiera las tareas de limpieza que consideraban pendientes y denunciaban que el Consistorio había rechazado hacerse cargo del fregado del suelo. Ante la falta de una solución, decidieron convocar la concentración para exigir una respuesta.

Por el momento, el compromiso municipal de activar la limpieza de forma inmediata ha permitido aplazar la movilización. Las familias quedan ahora pendientes de que se cumpla lo acordado y de que la reunión técnica entre el Ayuntamiento y la Junta permita establecer un procedimiento claro para garantizar la limpieza del comedor del colegio Sierra Elvira de Granada.