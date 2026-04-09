Elecciones andaluzas 17 de mayo

Juanma Moreno presenta este sábado en Granada las listas del PP para las elecciones autonómicas

Granada se convierte en escenario clave de la precampaña andaluza. Moreno, presentará este sábado en la capital las listas electorales de su partido para los comicios del 17 de mayo, aunque aún no se ha confirmado el lugar del acto.

Redacción

Granada |

Juanma Moreno convoca las elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo
Juanma Moreno convoca las elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo | Agencia EFE

La cuenta atrás para las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo ya ha comenzado y Granada se posiciona como uno de los principales focos políticos. El presidente de la Junta y líder del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, ha elegido la ciudad para presentar las listas electorales del PP en las ocho provincias.

Aunque aún no se ha confirmado el lugar del acto, el mitin servirá para dar visibilidad a los candidatos y marcar el inicio de la fase más intensa de la precampaña.

El PP de Granada presenta su lista en el Arco de Elvira

Antes de ese acto regional, el Partido Popular de Granada dará a conocer su candidatura al Parlamento andaluz en un evento previsto en el Arco de Elvira, uno de los espacios más simbólicos de la capital.

Este movimiento refuerza la estrategia del partido de visibilizar su proyecto en un momento clave, con la mirada puesta en consolidar apoyos en la provincia.

El PSOE espera la validación oficial de sus candidaturas

Por su parte, el PSOE aún no ha hecho oficiales sus listas. Será este sábado cuando la Comisión Federal de Ética y Garantías apruebe las propuestas provinciales.

En Granada, la propuesta sitúa como número uno a Olga Manzano, seguida del exalcalde Paco Cuenca y de la parlamentaria María Ángeles Prieto, que repetiría en los primeros puestos.

Precandidaturas y estrategia en plena cuenta atrás electoral

Con ambos partidos ultimando sus listas, la precampaña entra en una fase decisiva en la que Granada gana protagonismo como escenario político.

Los próximos días serán clave para conocer las candidaturas definitivas y el arranque de una campaña que culminará en las urnas el próximo 17 de mayo.

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