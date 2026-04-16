Jorge Paradela, en Granada tras el apagón de 2025: más inversión eléctrica para evitar nuevos fallos

Granada ha vuelto a situarse en el foco del debate energético nacional tras confirmarse que el apagón del 28 de abril de 2025 se inició, entre otros puntos, en la provincia. La comisión de investigación en el Senado, celebrada esta semana, ha reavivado la polémica política en torno a las causas del fallo eléctrico.

El Partido Popular, con mayoría en la Cámara Alta, ha señalado al Gobierno central como responsable del incidente, lo que ha intensificado el debate sobre la gestión del sistema eléctrico en España.

Paradela reclama más inversión en infraestructuras eléctricas

En este contexto, el consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha participado en Granada en el ‘Spring Seminar’, un encuentro sobre redes de distribución organizado por el grupo Cuerva, en el que también han presentado el nuevo edificio de Cuerva Energía ubicado en la plaza Isabel la Católica.

Durante su intervención, ha abogado por incrementar las inversiones en infraestructuras eléctricas, especialmente en Andalucía, para garantizar la estabilidad del suministro y evitar episodios similares al apagón de 2025.

Paradela también ha puesto el acento en la necesidad de desarrollar un marco regulatorio para el almacenamiento energético. Según ha explicado, disponer de sistemas eficientes permitiría gestionar mejor los picos de demanda y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico.