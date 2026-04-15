Detenido el autor de los disparos en el colegio de La Chana, en Granada: alega que se reían de su familia

LEER MÁS Dos alumnos heridos tras disparos con perdigones contra un colegio en La Chana

La Policía Nacional ha confirmado la detención, en la mañana de este martes, del presunto autor de los disparos registrados en las inmediaciones de un colegio del barrio granadino de La Chana.

El operativo se ha desarrollado alrededor de las 13:00 horas, según ha informado la Oficina de Comunicación de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, con sede en Granada.

El detenido es un varón de unos 40 años, que permanece actualmente en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

El autor de los disparos en el colegio de La Chana alega motivos de enemistad

Según las manifestaciones recogidas por los agentes, el arrestado habría justificado su actuación por una supuesta enemistad con alumnos del centro educativo.

El detenido sostiene que los menores “insultaban y se reían de su familia”, un argumento que ha sido incorporado a la investigación, aunque será la autoridad judicial la que determine el alcance de su declaración y las circunstancias del suceso.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer todos los detalles del incidente, así como la motivación exacta de los hechos y el contexto en el que se produjeron los disparos.