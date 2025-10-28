Horas extra obligatorias en Semana Santa: el Ayuntamiento de Granada condenado a indemnizar a la Policía Local

El Ayuntamiento de Granada se enfrenta a una indemnización de aproximadamente 40.000 euros, según el PSOE, tras la sentencia que confirma que las horas extraordinarias de los policías locales son de naturaleza voluntaria. Los agentes que fueron obligados a trabajar durante la Semana Santa recibirán 200 euros por día trabajado, además de las horas extra ya abonadas.

El fallo judicial critica la decisión del consistorio, señalando que el decreto fue una “decisión unilateral de abuso de la posición de poder” que impedía a los agentes conciliar su vida laboral y familiar.

La edil de Movilidad, Ana Agudo, defendió en su momento que anular la Semana Santa no era una alternativa viable para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, el grupo municipal del PSOE considera que la gestión del gobierno local del PP fue ilegal, generando un gasto innecesario para los granadinos.

El coste de las horas extra en Semana Santa

Raquel Ruz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, explicó que la Semana Santa suele cubrirse con servicios ordinarios y refuerzos voluntarios, pero en esta ocasión se impusieron horas extra obligatorias.

“Ahora a todos los funcionarios se les pagan 200 euros por día, además de lo que ya cobraron por horas extra. Estamos hablando de 40.000 euros que pagarán los ciudadanos de Granada debido a la improvisación y falta de diálogo del equipo de gobierno”, denunció Ruz, en referencia a la alcaldesa, Carolina Carazo.

Ruz criticó además que, pese a contar con 50 policías más fruto de la gestión socialista en mandatos anteriores y haber negociado una productividad de un millón de euros, el Ayuntamiento sigue generando gastos adicionales por horas extraordinarias, lo que evidencia una mala gestión económica en este ámbito.