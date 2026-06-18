Hallan muerto a un anciano de 89 años en la zona afectada por el incendio forestal de Soportújar

El cuerpo sin vida de un anciano de 89 años ha sido localizado este miércoles en la zona afectada por el incendio forestal declarado en el municipio granadino de Soportújar, en plena comarca de la Alpujarra. El hallazgo se ha producido mientras los efectivos del Plan Infoca realizaban las labores de extinción del fuego en el paraje conocido como Las Hoyas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía y de la Guardia Civil, el cadáver fue encontrado en la propia finca del fallecido, situada dentro del área afectada por las llamas. Los especialistas desplazados al lugar alertaron de inmediato a las autoridades tras localizar el cuerpo.

Incendio forestal de Soportújar: investigan la relación entre el fuego y la muerte del anciano

La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y agentes de la Policía Judicial, encargados ahora de determinar las causas del suceso.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el hombre podría encontrarse realizando una quema de restos vegetales en su parcela cuando se originó el incendio. No obstante, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis hasta que concluyan las pesquisas.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que los primeros testimonios recogidos indican que el anciano podría estar efectuando labores agrícolas relacionadas con la quema de restos vegetales. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial sobre si esta actividad estuvo directamente vinculada con el inicio del fuego.

El incendio forestal se declaró alrededor de las 13:15 horas de este miércoles en el paraje de Las Hoyas, dentro del término municipal de Soportújar, una localidad de unos 260 habitantes situada en la Alpujarra de Granada.

El incendio forestal de Soportújar quedó extinguido durante la tarde

El dispositivo del Plan Infoca trabajó durante varias horas para controlar y extinguir las llamas. Finalmente, el incendio fue dado por extinguido a las 20:30 horas, según informó el propio servicio andaluz de extinción de incendios forestales a través de sus canales oficiales.

La localización del cadáver durante las labores de emergencia ha generado una gran conmoción entre los vecinos de este pequeño municipio alpujarreño. Mientras tanto, los investigadores continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar las circunstancias que rodearon tanto el origen del incendio como la muerte del anciano.

La autopsia y los informes periciales serán determinantes para esclarecer si el fallecimiento estuvo relacionado directamente con el fuego o si concurrieron otras causas. Las diligencias permanecen abiertas bajo la coordinación de la Guardia Civil.