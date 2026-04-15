con llegada prevista a las 09:30

Granada tendrá desde noviembre nuevos vuelos hacia Madrid los martes, miércoles y jueves

Granada mejorará su conexión aérea con Madrid a partir de noviembre con nuevos horarios que permitirán llegar a la capital a primera hora de la mañana entre semana, una demanda histórica del tejido empresarial y turístico de la provincia.

Redacción

Granada |

Granada tendrá desde noviembre nuevos vuelos hacia Madrid los martes, miércoles y jueves
Granada tendrá desde noviembre nuevos vuelos hacia Madrid los martes, miércoles y jueves | Diputación de Granada

Granada contará desde el próximo mes de noviembre con nuevos vuelos hacia Madrid los martes, miércoles y jueves, con llegada prevista a las 09:30 horas. Esta mejora en la conectividad responde a una reivindicación clave del sector económico granadino, que demandaba conexiones tempranas para facilitar viajes de negocios en el mismo día.

Además, se mantendrán las conexiones ya existentes: el vuelo de los viernes continuará operativo, mientras que el de los lunes adelantará su salida desde Granada a las 09:15 horas.

Un acuerdo entre entre el Ayuntamiento, la Diputación e Iberia

Esta reordenación de horarios es fruto del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial e Iberia tras una reunión celebrada en Madrid. En el encuentro participaron la alcaldesa, Marifrán Carazo, la diputada provincial de Turismo, Marta Nievas, y el director general de Ventas Globales de Iberia, Víctor Moneo Ocaña.

Las instituciones granadinas han valorado de forma positiva este avance, que consideran estratégico para mejorar la competitividad de la provincia y facilitar tanto los desplazamientos profesionales como el flujo turístico.

Una demanda histórica del tejido empresarial

La posibilidad de llegar a Madrid a primera hora permitirá a empresarios y profesionales optimizar sus agendas y evitar pernoctaciones innecesarias, algo que venían reclamando desde hace años.

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