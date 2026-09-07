Granada suma a constructores y promotores a la reparación de las viviendas afectadas por los terremotos

El Ayuntamiento de Granada ha sumado a la Asociación de Constructores y Promotores de Granada a la respuesta ante los daños ocasionados por los terremotos registrados durante las últimas semanas en la capital y su área metropolitana.

El Consistorio considera que, una vez superada la primera fase de emergencia y mientras continúa el dispositivo de inspección y atención a los ciudadanos, el siguiente objetivo es que las familias puedan reparar cuanto antes sus viviendas y recuperar la normalidad.

En este sentido, el Ayuntamiento ha trasladado al sector de la construcción la puesta en marcha de una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las actuaciones que tengan que realizarse en viviendas habituales y actividades económicas que hayan resultado afectadas por los terremotos.

El PSOE reclama informes sobre la seguridad de las viviendas

La gestión de la crisis ha provocado, sin embargo, críticas por parte del PSOE de Granada. Los socialistas exigen al Ayuntamiento "certezas, coordinación y rapidez" para atender a los vecinos del Zaidín afectados por los terremotos.

El PSOE reclama que las familias dispongan, en un plazo máximo de siete días, de informes técnicos por escrito que determinen si sus viviendas son seguras. Una petición que los socialistas extienden también a los colegios, cuyos informes de seguridad reclaman antes del 10 de septiembre, fecha prevista para el inicio del curso escolar.

Además, el PSOE pide la creación de un canal único de información para evitar que los vecinos reciban mensajes contradictorios sobre la situación de sus edificios.

Frente a estas críticas, el Ayuntamiento mantiene en el barrio a medio centenar de técnicos del Colegio de Arquitectos y Aparejadores, que continúan revisando el estado de los edificios afectados.

El Consistorio también sigue reclamando al Gobierno central que se decrete cuanto antes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para Granada. Según el Ayuntamiento, esta declaración permitiría agilizar la tramitación de las ayudas y facilitar que las personas que no cuentan con seguro puedan también afrontar la reparación de sus viviendas.

Más de 100 millones de euros en daños y cientos de vecinos desalojados

Los daños provocados por la serie sísmica en Granada continúan evaluándose. La última estimación sitúa el impacto económico en torno a los 105 millones de euros.

En el Zaidín, alrededor de una decena de vecinos ha tenido que ser realojada en el Albergue Inturjoven debido a los daños registrados en sus viviendas.

La situación es todavía más complicada en Las Gabias, donde 371 viviendas, que afectan a alrededor de 600 personas, todavía no han podido recuperar la normalidad y sus residentes no han podido regresar a sus casas.

Nuevo terremoto en Villa de Otura

Mientras continúan las inspecciones y la evaluación de los daños, la actividad sísmica no se detiene. Este domingo, 6 de septiembre, un nuevo terremoto superficial de magnitud 2,4 mbLg fue sentido por la población.

El episodio tuvo lugar a las 15:04 horas y su epicentro se localizó en Villa de Otura (Granada), según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Este nuevo temblor se enmarca en la serie sísmica que afecta a Granada capital y al sur de su área metropolitana desde la madrugada del pasado 15 de agosto.