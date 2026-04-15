Granada reúne a más de 200 empresas en el IV Foro I+DONES para impulsar el acelerador de partículas de Escúzar

Granada acoge desde este jueves la cuarta edición del Foro I+DONES, un evento estratégico que se celebra entre el Carmen de los Mártires y la Cámara de Comercio y que convierte a la ciudad en punto de encuentro clave para la industria de la ciencia en España.

Organizado por INDUSTRY OFFICE y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, el foro busca fortalecer la conexión entre empresas y grandes infraestructuras científicas, especialmente el proyecto IFMIF-DONES, considerado el mayor desarrollo científico del país.

Un foro para conectar empresa y ciencia

El encuentro reúne a más de 200 empresas, investigadores e instituciones públicas y privadas de toda España con el objetivo de conocer de primera mano los retos tecnológicos y las oportunidades industriales que ofrecen tres grandes referentes:

IFMIF-DONES, clave para el desarrollo de la energía de fusión

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), referente en instrumentación avanzada

Universidad de Granada (UGR), motor de investigación y transferencia

El foro se consolida como un espacio para la acción empresarial, donde se abordan demandas tecnológicas, se presentan avances científicos y se generan alianzas estratégicas a través de networking de alto nivel.

Como en ediciones anteriores, el programa incluye una visita técnica a las instalaciones de Escúzar, permitiendo a los participantes conocer sobre el terreno el avance de las obras del acelerador de partículas.

Esta iniciativa facilita un contacto directo entre empresas y responsables técnicos del proyecto, favoreciendo la participación del tejido empresarial en su desarrollo.

Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada: “Es el proyecto científico más importante de España”

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado la relevancia del foro y del propio proyecto IFMIF-DONES, destacando que la celebración de esta cuarta edición “pone de manifiesto la trascendencia del proyecto y que avanza en su desarrollo”.

Carazo ha valorado la alta participación empresarial y ha señalado que este tipo de encuentros son fundamentales para que las empresas “conozcan las necesidades reales del proyecto y puedan participar en él”, generando así un impacto económico y social en Granada y Andalucía.

Además, ha defendido que IFMIF-DONES forma parte del modelo de ciudad, alineado con la estrategia de Granada como referente en el binomio cultura-ciencia, especialmente en el contexto de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.