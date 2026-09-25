Granada se moviliza por Maricarmen tras su desahucio en Madrid: cientos de granadinos salen a la calle

Cientos de personas participaron este jueves en una manifestación por el derecho a la vivienda que recorrió la Gran Vía desde las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno hasta la Plaza del Carmen. La movilización estuvo respaldada, entre otros colectivos, por Stop Desahucios Granada y el Sindicato de Vivienda de Granada.

La protesta comenzó a las 20:00 horas en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno y avanzó por la Gran Vía hasta llegar a la Plaza del Carmen. Los participantes reclamaron medidas para garantizar el derecho a una vivienda digna y mostraron su rechazo a situaciones como la vivida por Maricarmen.

Manifestación en Granada tras el desahucio de Maricarmen | Stop Desahucios

Durante la movilización se escucharon consignas como «ningún desahucio sin respuesta», «la vivienda no es un lujo, es una necesidad» y «Maricarmen somos todos». La protesta se suma a las movilizaciones convocadas en diferentes ciudades españolas después de que la comisión judicial ejecutara el desahucio de la mujer de 87 años en Madrid.

El caso ha adquirido una especial repercusión porque Maricarmen llevaba alrededor de 70 años en la misma vivienda y se enfrentó a varios intentos de desahucio. Finalmente, el lanzamiento se ejecutó el miércoles 23 de septiembre y la mujer salió del edificio en camilla para ser trasladada en una ambulancia del Samur.

Los colectivos granadinos aprovecharon la movilización para poner sobre la mesa otros casos de personas que, según denuncian, también tienen dificultades para mantener sus viviendas. Entre ellos mencionaron a Paloma, vecina de Plaza Nueva, que lucha por continuar viviendo en el piso en el que reside.

Valeria Castro dedica 'Guerrera' a Maricarmen

El caso de Maricarmen ha trascendido también a otros ámbitos. La cantante canaria Valeria Castro, durante el concierto que ofreció este jueves en el Palacio de Congresos de Granada dentro del ciclo 1001 Músicas, dedicó su canción Guerrera a la mujer madrileña, cuyo desahucio se ejecutó el miércoles y que tuvo que abandonar su casa en camilla, acompañada por sanitarios del Samur.

La canción forma parte del repertorio de la artista canaria y está incluida en su primer álbum, Chiquita.

Rocío Díaz: «Se está cumpliendo la legislación y el acatamiento a una sentencia judicial»

También se ha pronunciado sobre el caso la consejera andaluza de Vivienda, Rocío Díaz, que fue preguntada por los medios en Granada. Díaz aseguró que el caso de Maricarmen «conmueve absolutamente a todos», pero recordó que en este caso se está cumpliendo «la legislación y el acatamiento a una sentencia judicial».

La consejera también cuestionó al Gobierno central por no haber modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para adaptarla, según sus palabras, a los problemas actuales y reforzar la protección de las personas más vulnerables.

Díaz defendió además las medidas que, según explicó, se aplican en Andalucía para evitar situaciones de vulnerabilidad habitacional como la que ha sufrido Maricarmen:

Sus declaraciones se produjeron en Granada, donde participó en el II Congreso Internacional sobre Gobernanza y Planificación.

El desahucio de Maricarmen ha generado movilizaciones en distintas ciudades españolas y ha colocado de nuevo en el centro del debate la protección de las personas mayores y vulnerables ante los desahucios, así como el acceso y permanencia en la vivienda.

El precio de la vivienda también se dispara en Granada

La movilización llega en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones también en Granada. En la última década, el precio del alquiler en la provincia ha aumentado más de un 56%, mientras que el coste medio del metro cuadrado se sitúa ya por encima de los 10 euros.

La vivienda en propiedad también se ha encarecido. El precio de los pisos en venta en Granada ha aumentado más de un 8,1% en el último año, una evolución que se suma al incremento acumulado durante la última década y que dificulta el acceso a una vivienda para quienes buscan comprar o alquilar en la provincia.