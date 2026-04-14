Granada llenará sus calles de cultura y compras con la II edición de ‘Granada de Tiendas’

Granada celebrará este 17 de abril la segunda edición de ‘Granada de Tiendas’, una iniciativa municipal que convertirá el centro de la ciudad en un gran escaparate vivo con el objetivo de impulsar las compras en el comercio local.

La propuesta llevará actividades a distintos puntos clave como Bib-Rambla, Trinidad o San Antón, combinando cultura, ocio y dinamización económica en una jornada pensada para todos los públicos.

Según ha explicado la concejala de Comercio, Elisa Campoy, esta iniciativa pretende “invitar a vivir la ciudad desde el comercio”, fomentando el paseo, el descubrimiento de establecimientos y el consumo en negocios de proximidad.

Uno de los principales atractivos será la intervención artística de 42 escaparates, en la que participarán estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar.

Estas creaciones aportarán nuevas miradas al comercio tradicional, buscando captar la atención de los viandantes y reforzar la imagen de los establecimientos a través del arte y la creatividad.

Granada de Tiendas: rutas teatralizadas por la Granada del siglo XVI

La programación incluye también dos rutas teatralizadas bajo el título ‘El Mercader de Sedas’, que se desarrollarán en horario de mañana y tarde.

Estos recorridos trasladarán a los asistentes a la Granada del siglo XVI, pasando por enclaves históricos como Plaza del Carmen, la Alcaicería o el Corral del Carbón, poniendo en valor la tradición comercial de la ciudad vinculada a la seda.

Durante la mañana, el ambiente se reforzará con actuaciones flamencas en directo entre las 11:30 y las 13:00 horas en espacios como Bib-Rambla, Plaza de la Trinidad y calle San Antón.

El objetivo es generar distintos focos de atracción que animen a vecinos y visitantes a recorrer el centro y participar en la actividad comercial.

Contará Granada de Tiendas con un concurso en redes sociales para impulsar la participación

La jornada se completará con un concurso en redes sociales que premiará tanto la creatividad de los escaparates como la interacción del público.

Esta iniciativa busca amplificar la visibilidad del comercio local y fomentar la implicación ciudadana en una cita que aspira a consolidarse en el calendario primaveral.