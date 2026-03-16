Granada, finalista para ser Capital Europea de la Cultura 2031 junto a Cáceres, Oviedo y Las Palmas

La candidatura de Granada para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 ha dado un paso decisivo al ser seleccionada entre las ciudades finalistas del proceso impulsado por la Comisión Europea.

El anuncio lo ha realizado la presidenta del comité de expertos, Tanja Mlaker, quien ha señalado que en aproximadamente un mes se publicará un informe detallado con la evaluación del jurado internacional sobre cada candidatura presentada.

En esta primera fase competían nueve ciudades españolas: Granada, Jerez de la Frontera, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia) y Toledo. Tras el análisis de los proyectos, solo cuatro han logrado acceder a la denominada lista corta.

La alcaldesa celebra un “logro extraordinario” para la ciudad

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha celebrado el paso a la final y ha destacado el trabajo colectivo que hay detrás de la candidatura. Según ha señalado, el proyecto presentado refleja una visión de ciudad basada en la cultura como motor de transformación.

“Hemos defendido una candidatura rigurosa, sólida y profundamente viva, explicando con claridad qué ciudad queremos ser y cómo la cultura puede ayudarnos a construir una Granada más abierta, creativa y conectada con Europa”.

Tras el anuncio, miembros de la delegación granadina y del consorcio que impulsa el proyecto han celebrado el avance desde el balcón del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen, donde siguieron con nerviosismo la rueda de prensa del Ministerio.

La alcaldesa también ha animado a Jerez de la Frontera, la otra ciudad andaluza que competía en esta fase y que no ha pasado el corte, a colaborar en el impulso cultural de Andalucía.

Un proyecto de ciudad respaldado por instituciones y sector cultural

El Ayuntamiento ha destacado que la candidatura Granada 2031 se ha construido con una amplia participación social e institucional. Entre los agentes implicados se encuentran la Universidad de Granada, centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, asociaciones culturales, colectivos ciudadanos, empresas y profesionales del sector creativo.

Granada 2031 | Ayuntamiento de Granada

El objetivo ha sido diseñar un proyecto cultural de ciudad, con vocación europea y alineado con los valores de sostenibilidad, innovación cultural y cooperación entre territorios.

Granada 2031: cultura, patrimonio e innovación

La propuesta granadina plantea una estrategia cultural ambiciosa que incluye la creación de nuevos espacios para la innovación cultural, la recuperación de patrimonio histórico para usos culturales y el impulso de infraestructuras que fortalezcan el ecosistema creativo de la ciudad.

Además, el proyecto busca consolidar a Granada como referente cultural internacional, apoyándose en su red de festivales, su tradición literaria y su patrimonio histórico.

Durante la presentación del Bid Book —el documento estratégico de la candidatura— el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, uno de los comisarios del proyecto, destacó el valor de la historia cultural de la ciudad, el 500 aniversario de la Universidad de Granada y su proyección hacia el futuro.

Un proceso europeo que culminará a finales de año

El jurado internacional ha evaluado las candidaturas siguiendo seis criterios principales: estrategia a largo plazo, contenido cultural y artístico, dimensión europea, participación ciudadana, capacidad de ejecución y gestión del proyecto.

El director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España, Nikos Isaris, ha subrayado durante el anuncio el impacto positivo que tiene la cultura en la calidad de vida de los ciudadanos.

España y Malta serán los países encargados de acoger las Capitales Europeas de la Cultura en 2031, en un proceso que comienza seis años antes y cuya designación final se realiza cuatro años antes del año del título.

Granada afronta ahora la fase definitiva de la candidatura, con el objetivo de lograr el reconocimiento europeo y consolidar la cultura como uno de los pilares del desarrollo de la ciudad hasta 2040.